Los Dodgers son los favoritos para ganar la Serie Mundial

En esta imagen de archivo, Shohei Ohtani, de los Dodgers, se ejercita en el bullpen durante el Día de Entrenamiento de la Serie Mundial, previo al Juego 1 de la Serie Mundial en el Rogers Centre el 23 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario, Canadá. ( AFP / COLE BURSTON )

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Una sonografía a los equipos que están en la postemporada revela que hay equipos pobres, hay equipos ricos, y muy ricos. En algún lugar más allá de eso están los Dodgers, y su incansable campaña para conseguir a todos los buenos jugadores de béisbol del planeta que los ha colocado en una posición histórica.

Los Esquivadores del 2026 cuentan con las herramientas esenciales en ofensiva y pitcheo para ganar la Serie Mundial. Y si de pitcheo se trata, esa fortaleza la protegen Tarik Skubal, Yoinobu Yamamoto, Blake Snell, Tyler Glasnow y un Shohei Ohtani limitado.

Los Angeles conjugan el cuerpo abridor más temido de la postemporada.

El siguiente colectivo más cercano en el marcador son los Yankees, sin quitarle la atención a los Bravos de Atlanta, Rays de Tampa y Cerveceros de Milwaukee. Los Padres de San Diego de Manny Machado y Fernando Tatis III cuentan con las garras para cortarle el paso a cualquier rival.

El último equipo en ganar tres series mundiales en forma consecutiva fue los Yankees de principios de siglo de 1998 al 2000, pero fueron los favoritos de pretemporada durante nueve años seguidos (1999-2007) y solo ganaron las dos primeras de esas campañas.

HISTORIA: 1986 – Juego 6. New York Mets 6, Boston Red Sox 5 (10 entradas)

Boston estuvo a un strike de su primer campeonato desde 1918 — dos veces. Entonces estalló el caos. Los Mets anotaron tres carreras en la décima, culminadas con un rodado de Mookie Wilson que rodó entre las piernas de Bill Buckner, permitiendo que Ray Knight anotara la carrera de la victoria.

Ese momento se convirtió en uno de los más infames en la historia del deporte, luego que los Mets ganaron el Juego 7.

RIVALIDAD ÁGUILAS-LICEY: Los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas abrirán la temporada 2026-2027 con 1,000 juegos jugados entre ambos y el saldo es el siguiente: Licey 501-499.

Un día como hoy 1962, Felipe Rojas Alou, San Francisco, termina la temporada con promedio de .326, 25 jonrones y 98 impulsadas.

1991, Yorkis Pérez, lanzador, debuta en las Grandes Ligas con los Cubs de Chicago, el mismo día de su cumpleaños frente a Filadelfia y poncha a Darrin Fletcher con las bases llenas.

1992, Pedro Martínez, Dodgers, realiza su primera apertura en las Grandes Ligas frente a Cincinnati y pierde 3-1.