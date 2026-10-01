El béisbol de Gran Ligas ha sido víctima de crisis económica

El manejo económico de algunos clubes provocó una severa crisis en la historia de las Grandes Ligas que dio origen al nacimiento de la Liga Americana, por lo que fue llamado el "joven circuito".

En 1899, los Cleveland Spiders terminaron con un récord de 20 victorias y 134 derrotas. El peor récord en la historia del deporte fue fruto de un complot interno deliberado, que obligó a la Liga Nacional a eliminar cuatro equipos antes de la temporada de 1900.

La causa principal de la contracción fue el "béisbol de sindicatos". A finales de la década de 1890, la Liga Nacional permitía a sus propietarios tener participaciones financieras en varios clubes simultáneamente.

En una época marcada por una depresión económica nacional y la desigualdad de ingresos, los propietarios adinerados comenzaron a canibalizar sus franquicias más débiles para potenciar las más rentables en mercados más grandes.

Los Spiders fueron el ejemplo más extremo de este conflicto de intereses. Los hermanos Frank y Stanley Robinson eran dueños del equipo de Cleveland, pero poco antes de la temporada de 1899, compraron a los Carmelitas de San Luis (a los que rebautizaron como Perfectos).

Los Robinson transfirieron inmediatamente a los mejores jugadores de Cleveland a San Luis.

Al final de la temporada de 1899, los equipos, diezmados por la crisis económica, estaban en la ruina. Los Spiders, Orioles, Colonels y Washington Senators, prácticamente no atraían a ningún aficionado.

La asistencia a los partidos en casa de Cleveland cayó tanto que la recaudación no alcanzaba ni para cubrir los gastos de viaje de los equipos visitantes, lo que obligó a los Spiders a jugar 112 de sus 154 partidos fuera de casa.

Para salvar a la liga del colapso financiero y restaurar la integridad competitiva, los dueños de la Liga Nacional se reunieron en marzo de 1900.

Votaron a favor de prohibir la propiedad sindicada y comprar las cuatro franquicias más débiles —Cleveland, Baltimore, Louisville y Washington— por entre 10.000 y 13.500 dólares cada una.

El circuito resultante de ocho equipos se mantuvo sin cambios durante los siguientes 61 años, aunque la salida abrupta de varias ciudades importantes le abrió la puerta a Ban Johnson para lanzar la Liga Americana, su rival, en 1901.

Un día como hoy, 1 de octubre 1961, Roger Maris, Yanquis, dispara su jonrón 61 y deja atrás la marca de 60 de Babe Ruth.

1993, Miguel Jiménez, de Oakland, obtiene su primera victoria en las Grandes Ligas frente a California.

2004, el japonés Ichiro Suzuki, Seattle, dispara su hit 258 ante Texas para superar los 257 de George Sisler en 1920 con los Cafés de San Luis.