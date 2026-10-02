Las apuestas en el béisbol no se tratan de un juego de azar

"El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia"" Henry Ford Empresario, ingeniero industrial estadounidense “

La serie de comodines de las Grandes Ligas, demostró una vez más que las apuestas a los resultados de béisbol no caen en la categoría de juegos de azar, por lo que no se deben confundir bancas de Lotería con Bancas Deportivas.

Para usted conformar una potencial "tripleta ganadora", tiene que cotejar y conocer al dedillo las estadísticas de nueva generación y tradicionales, conocer a profundidad el historial del pitcher, la velocidad del viento, el comportamiento ofensivo frente a zurdos y derechos y para que lado del campo batea cada jugador.

En las apuestas de béisbol no se arreglan sueños, ni se dan "orejitas". El azar no tiene espacio.

¿Cómo nace la legalización de las bancas para las apuestas deportivas en nuestro país?

El 2 de noviembre de 1986, siendo Secretario de Deportes, Educación Física y Recreación (Sedefir), Andrés Vanderhorst, hoy inmortal del deporte dominicano, anunció la legalización de las bancas de apuestas deportivas, que en ese entonces sólo operaban de manera oficial 18 bancas en el territorio nacional y la mayor cantidad estaban localizadas en la calle Imbert, entre la 30 de Marzo y la Benito González.

Esos grandes consorcios ubicados en ese perímetro sancarleño y que se bautizó como "La Pequeña Vegas" lo dominaban Andrés Soto, con Sport Center; Héctor Vásquez (Masú), La Poderosa Sport y Juan de los Santos con Juancito Sport.

El decreto del doctor Joaquín Balaguer consignaba que un alto porcentaje del dinero recaudado por esa "patente" fuese destinado para el soporte económico del torneo de béisbol profesional otoño-invernal.

En ese entonces no se produjo ningún escándalo con relación al béisbol y hoy las apuestas deportivas con el respaldo de BetCris y otros consorcios son parte de la zapata publicitaria de Major League Baseball.

HISTORIA: El 2 de noviembre de 1947, el lanzador Oscar Mir Flores, nativo de San Pedro de Macorís, con los Tiburones de Aguadilla, blanquea 3-0 a los Cangrejeros de Santurce en su segunda salida en el béisbol de Puerto Rico. Mir Flores fue uno de los tantos peloteros dominicanos que jugaron como refuerzos en el Caribe. Falleció en el 2005 en la Florida a los 84 años de edad.

Un día como hoy, 2 de octubre 1968, Bob Gibson, San Luis, ponchó 17 bateadores, récord de post temporada, y los Cardenales derrotaron 4-0 a Detroit. 1992, Pedro Borbón hijo debuta en las Grandes Ligas con los Bravos de Atlanta lanzando un tercio de inning frente a San Diego. 2004, Miguel Tejada, Baltimore, en el penúltimo juego de la temporada, dispara su jonrón 34, empatando su marca personal con Oakland en el 2002 y elevó su total de remolcadas a 148.

2005, Ervin Santana, Anahein, empató el récord de más victorias para un lanzador novato con 12, el cual comparte con Daniel Cabrera.