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A dos toques
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| 3 min de lectura

Para nuestra selección apoyo y paciencia

Un golazo de Lucas Bretón consolida el camino del fútbol dominicano en la Liga A

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Para nuestra selección apoyo y paciencia
Lucas Bretón después de anotar un gol en el partido contra Nicaragua. (PRENSA FEDERACIÓN DOMINICANA DE FÚTBOL)

Separo por un momento una parte importante de su todo. Con ese objetivo, dejo de lado al fútbol dominicano en sentido estricto y me concentro la selección nacional. De la que hay mucho de qué hablar y, mejor aún, ahora cuando existen cosas positivas para hacerlo.

Once y diecinueve de la noche del domingo marcaba el reloj en todo el país cuando Lucas Bretón sacó ese zapatazo cruzado de volea y con esa zurda privilegiada anotaba el golazo que nos dio la victoria de visitante en Nicaragua. Un tanto que celebré con un grito liberador, sin temor a despertar a mis hijos que hace rato dormían, luego del golpe que supuso la derrota del jueves ante Haití. No sé cómo habrá sido el rating de audiencia, pero despiertos y en sintonía seguro que solo estaban el mismo grupo de siempre.

Un triunfo valioso para cerrar una notable primera participación en la Liga A de Liga de Naciones de CONCACAF. En un grupo con dos mundialistas en competencia, lograr la permanencia era la meta principal y se logró de manera satisfactoria. Tres victorias en cuatro partidos, dos de ellos en la ruta, algo que hasta hace poco no estábamos acostumbrados.

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Infografía
El golazo de Lucas Bretón ante Nicaragua aseguró la permanencia de República Dominicana en la Liga A de la CONCACAF. (PRENSA FEDERACIÓN DOMINICANA DE FÚTBOL)

Por eso mismo a este grupo de jugadores y a este proceso hay que tenerles paciencia. Principalmente de esas voluntades sibaritas consumidoras del fútbol de élite que exigen desde ahora que le juguemos de tú a tú a España, o que manifiestan que no tenemos un seleccionador del nivel de sus pretensiones. La realidad demuestra que los resultados poco a poco se han ido dando en todas las instancias, hay un núcleo comprometido que necesita continuidad y lo más importante, que le sigamos apoyando.

Para el fútbol, y al deporte dominicano en general, esta primera experiencia debe servirles de buen ejercicio de autocrítica a sus dirigentes. De todo lo acontecido el jueves pasado no se aprende nada repartiendo culpas, ni tampoco asumiendo posiciones oportunistas, sin el más mínimo sentido de estrategia, y que lamentablemente no llevan a ningún lado; todo lo que no funcionó necesita trabajo. Es evidente que queda un gran margen de mejora para estar a la altura de un anfitrión de Liga A y prepararnos también para, como seguro ocurrirá en un futuro espero no muy lejano, volver a enfrentarnos a Haití.

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Apasionado del fútbol en todas sus facetas.