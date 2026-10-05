Ramón Santiago, mánager de los Leones del Escogido. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

"Oyes Nacho, ¿Ya sabes de la vieja que quería ser como la Contitución para que la violaran a cada rato? Carlos Fuentes, del libro "Zona Sagrada" " Carlos Fuentes, del libro "Zona Sagrada" “

Los seis equipos que conforman la Liga Dominicana de Béisbol, están mostrando que a partir del 16 de octubre la batalla será sin tregua por la corona del circuito otoño-invernal.

La atención de la afición gira en torno a los bicampeones Leones del Escogido, dirigidos por Ramón Santiago, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas.

Miguel Ángel Fernández, ejecutivo de los Tigres del Licey, nos dice que "después de la vergüenza del año pasado, estoy positivo con lo que viene. Una rotación sólida, un bullpen de cándado y una defensa por encima del promedio".

El lunes 12 de octubre, a las 6:30 p.m., la directiva del equipo Licey, que preside Miguel Guerra, celebrará en el hotel Marriott de la Abraham Lincoln un encuentro con la prensa donde será presentado el equipo y se dará a conocer la primera edición del premio Manuel Mota.

Osvaldo Rodríguez Suncar, ejecutivo de prensa de las Estrellas Orientales, informó que hoy se espera que debuten en los entrenamientos John Lester, 1B; Harold Ramírez, OF y Aaron Schunk, SS.

Vic Báez, director de prensa de los Toros del Este, da a conocer que el mánager Víctor Estévez ya tiene la meta definida: "Lo único que nos llena es ser campeones".

BUEN CONSEJO: Hank -Ametralladora- Thompson fue el primer jugador de color en militar en ambas ligas. En octubre de 1963 estuvo preso en Houston cuando asaltó un negocio y se llevó 270 dólares. Condenado a 10 años, obtuvo la libertad luego de cuatro y se dedicó a realizar trabajos sociales, de orientación a los niños desamparados. Murió en Fresno, el 29 de septiembre de 1969, y en sus memorias le recomendó a los jugadores ahorrar su dinero y no malgastarlo como lo hizo él.

Un día como hoy, 5 de octubre 2007: Los Indios de Cleveland pueden agradecer a una plaga de mosquitos en Jacobs Field por ayudarles a derrotar a los Yanquis de New York, 2 - 1, en 11 entradas, para tomar una ventaja de 2-0 en la ALDS. Estaban en su peor momento en la octava entrada, cuando un nervioso Joba Chamberlain concede la carrera del empate en un lanzamiento descontrolado.

2007: Manny Ramírez conecta un jonrón de tres carreras con dos outs en la novena entrada ante Francisco Rodríguez, de los Angels, para dar a Boston una victoria de 6 - 3 y una ventaja de dos juegos a cero en la Serie de Liga Americana.

2007: Tilson Brito, de los President Lions, conecta su jonrón número 32 e impulsa su carrera número 103 de la temporada. Ambos son nuevos récords de la Liga Profesional de Béisbol China. Los Lions vencieron a los Macoto Cobras, 12 - 11.