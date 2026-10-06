La historia del béisbol demuestra que no es aburrido

"El único deber que tenemos con la historia es reescribirla." Oscar Wilde Escritor, poeta y dramaturgo “

El béisbol no es un deporte aburrido y eso queda descartado con los desafíos de la postemporada de Grandes Ligas, con unos finales de partidos taquicárdicos de espanto y brinco.

Los resultados de los desafíos de los Cerveceros de Milwaukee y los Padres de San Diego son una muestra de que cada swing y cada pitcheo dan los argumentos para una película de suspenso. Y eso se pudo vivir con la transferencia que Gary Sánchez negoció.

Y ni hablar de la serie de los Dodgers de Los Angeles y los Bravos de Atlanta, cuyos juegos son un verdadero poema, enseñando que desde las gradas todo el mundo es un técnico, pero dentro de las líneas de cal no es fácil soportar la presión.

En las Grandes Ligas la historia cuenta, y es recreada a diario para que los seguidores puedan colocar a sus héroes en el más alto sitial.

Desde 1882 en las dos ligas mayores, la Nacional que funcionaba desde 1876 y la Asociación Americana, levantaba de sus asientos a los aficionados.

Las temporadas dieron comienzo el primero de mayo y luego de 80 juegos, los White Stockings de Chicago, bajo el mando de Cap Anson, ganaron en la Nacional y los Red Stockings de Cincinnati triunfaban en la nueva liga con Pop Snider de mánager.

Los dueños de los equipos se pusieron de acuerdo en enfrentar a los campeones, para obtener más dinero. El primer partido se celebró en Cincinnati el viernes 6 de octubre con una asistencia de 2,700 aficionados, que vieron ganar a su equipo 2-0.

Al día siguiente la asistencia fue de 4,500 y los ganadores fueron los White Stockings con pizarra de 2-0. El presidente de la Asociación Americana, Denny McKnight, prohibió que siguieran jugando, pues no tenían permiso y ya se habían concertado otros partidos.

Cincinnati tenía que ir a San Luis a jugar contra los Browns y Chicago viajar a Providence, donde tenía pactado nueve juegos.

Al año siguiente no se enfrentaron los campeones, pero en 1884 estaban listos los Metropolitanos de Nueva York, que habían ganado en la Asociación Americana y sus rivales serían los Grays de Providence.

Los Grays ganaron tres juegos seguidos a los Metropolitanos. Mientras estuvo la Asociación Americana se enfrentaron los campeones a los de la Liga Nacional, hasta que por problemas económicos dejó de funcionar en 1890.

La Nacional quedó sola y aumentó el número de equipos de ocho a 12. Un millonario de Pittsburgh, de nombre William Chase Temple, creó la "Copa Temple" y la peleaban el primero y el segundo lugar de la Liga Nacional a siete juegos. Funcionó entre 1894 y 1897. }

Cuando apareció la Liga Americana en 1901, fue considerada como fuera de la ley o bien que era de liga menor. Después de gran pelea, se restauró la paz y en 1903 se celebró la primera Serie Mundial, entre los Americans, ganadores en la Americana y los Piratas, campeones de la Nacional.

Los estadios donde se jugó fueron el Huntington Avenue Baseball Grounds de Boston y el Exposition Park III de Pittsburgh.

Un día como hoy, 6 de octubre En 1985, Joaquín Andújar consiguió su segunda temporada de 20 triunfos al cerrar con 21-12 y efectividad de 3.40 En 1989, Tony Fernández, en el tercer juego de la Serie de Campeonato entre Toronto y Oakland, disparó 2 dobles para ayudar a los Blue Jays al triunfo 7-3. En 1999, Bartolo Colón, de los Indios de Cleveland, lanzó 7 episodios, con cinco hits permitidos para anotarse la victoria 3-2 sobre Boston. Pedro Martínez, que inició por los Medias Rojas en el cuarto episodio, abandonó el juego con problemas en la espalda. En el 2001, Seattle derrotó a los Medias Blancas de Chicago en el tercer juego de la serie divisional donde José Paniagua fue el pitcher ganador y Stanley Javier remolcó una carrera.

