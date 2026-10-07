Los Yankees de New York necesitan una limpieza general

"No me preocupa el avance de la Inteligenia Artificial, lo que me preocupa es el retroceso de la inteligencia natural. " Anónimo “

"New York-New York" es un clásico de la música en la voz de Frank Sinatra.

En el Citi Field las bocinas están apagadas y en el Yankee Stadium van por el mismo camino.

Los Yanquis en la Serie de División ante Tampa Rays están 0-2 y hoy podrán firmar el acta de defunción en el Yankee Stadium.

La tropa de Aaron Boone va a tener que mantenerse concentrada y jugar impecable dominando los fundamentos. Deben entender que la ausencia de un jugador, incluso si se llama Aaron Judge, no debería ser motivo para perder partidos.

Los Yankees tienen otros jugadores capaces de aportar ofensiva y cuentan con un buen cuerpo de lanzadores. Solo necesitan olvidar estos dos últimos partidos y concentrarse en jugar lo mejor posible.

La realidad es que los Yankees necesitan hacer una limpieza general, empezando por Randy Levine, Brian Cashman y Aaron Boone.

Los Yankees están diseñados para anotar principalmente con jonrones, y en las últimas entradas y en las entradas extras te enfrentas a relevistas de "alta presión", del tipo que no permiten muchas libertades.

Hay algunos bateadores en la alineación actual que tienen una idea de cómo poner la pelota en juego, como Judge y Cody Bellinger, pero la mayor parte de la alineación sigue las métricas de "ángulo de lanzamiento" del gerente general de los Yankees, Brian Cashman.

que anotaron muchas carreras con jonrones contra lanzadores promedio, pero no ayudan mucho cuando un equipo necesita "fabricar" carreras contra lanzadores de nivel de playoffs en las últimas entradas.

En casi 30 años, solo ha habido un campeonato con un equipo de los Yankees formado por Brian Cashman, y en ese único campeonato heredó a Derek Jeter, Jorge Posada, Andy Pettitte y Mariano Rivera del equipo que formó la dinastía de finales de los 90 con Gene Michael y Bob Watson.

PODEROSO ESCOGIDO: Analizando la historia de los Leones del Escogido, colectivo que no pudo ganar en la Época de La Normal, presentó una poderosa novena en 1955-56 para inaugurar la Época de las Luces.

Dirigidos por Frank Genovesse ganaron el primer lugar con marca 35-18, con cinc o juegos sobre las Águilas Cibaeñas. En la serie final dispusieron del colectivo mamey 4-3.

Recuerdo de ese equipo del 1955-56 a Harry Chiti (El camión de la carne), a Don Hoak (El Divino Loco), Luis María Muñoz (El Gallego), Charles Neal, quien disparó 11 triples récord vigente, Pepe Lucas, Miñín Soto, Carlos -El Cieguito- Dore, Fernando Félix (Macuquín), Willie Kirkland (El Loquito) y los lanzadores Charles Templeton, Karl Spooner, Garabato Sackie y Enrique Reynoso.

Este equipo metió miedo a sus rivales, sobre todo por la calidad incuestionable de sus importados.

Un día como hoy, 7 de octubre 1978 - Los Dodgers ganan el banderín gracias a un sencillo de Bill Russell en la décima entrada que impulsa la carrera de Ron Cey en el cuarto partido. Dusty Baker conecta cuatro hits y Los Ángeles vence a los Filis por 4-3. 1984 - Los Padres de San Diego ganaron el banderín de la Liga Nacional con una victoria de 6-3 sobre los Cachorros de Chicago en el último partido de los playoffs. Los Padres ganaron tres partidos seguidos después de perder los dos primeros. 1987 - Don Baylor conectó un sencillo para romper el empate en la octava entrada y Gary Gaetti bateó un jonrón en sus dos primeros turnos al bate en los playoffs, cuando los Minnesota Twins vencieron a los Detroit Tigers, 8-5, en el juego inaugural de la Serie de Campeonato de la Liga Americana. 1995 - Edgar Martínez, de los Marineros de Seattle conectó un grand slam que rompió el empate en la octava entrada e impulsó siete carreras, la mayor cantidad en un juego de postemporada hasta la fecha, llevando a los Marineros a la victoria sobre los Yankees de Nueva York, 11-8, y forzando un decisivo quinto juego en la serie de playoffs de la Liga Americana. 1998 - Chuck Knoblauch protestó por una posible interferencia en primera base en lugar de recoger la pelota, mientras Enrique Wilson anotaba para romper el empate 1-1 en la duodécima entrada de la victoria de los Cleveland Indians por 4-1 en Nueva York en el Juego 2 de la serie de campeonato de la Liga Americana.