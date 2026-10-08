Apoyados en la inteligencia artificial y las métricas de nueva generación, los récords de Grandes Ligas se mantienen en la lupa.

Un caso interesante son los jonrones de Babe Ruth. Ha quedado claro que ninguno de sus 60 jonrones de 1927 sería considerado doble según las reglas actuales.

Es decir, su récord no se reduciría; por el contrario, podría aumentar, debido a otra regla vigente en aquella época que le restó batazos que hoy serían considerados jonrones.

Antes de 1931, las Grandes Ligas de Béisbol permitían que se le acreditara un jonrón a un bateador si la pelota rebotaba por encima de la valla del jardín dentro del territorio válido. El béisbol moderno limita ese resultado a un doble por regla de terreno.

Debido a que la Liga Americana no actualizó esta regla hasta después de que Ruth estableciera su famoso récord de jonrones en una sola temporada en 1927, un mito persistente del béisbol sugiere que su total se vio inflado por jonrones que rebotaron.

Los registros históricos cuentan una historia diferente.

Los historiadores del béisbol, en particular Bill Jenkinson, con su exhaustivo seguimiento de la carrera de Ruth, han trazado la ubicación de cada uno de los jonrones que conectó el bateador en 1927. Cada uno de sus 60 jonrones, con los que batió un récord, superó la valla del jardín exterior al vuelo.

Si bien la regla del rebote no le dio ninguna ventaja a Ruth, otra regla obsoleta limitó activamente sus totales. En la época de Ruth, una bola elevada se juzgaba como buena o mala según dónde estuviera cuando desaparecía de la vista, no por dónde cruzaba la línea de la valla.

Si un bateador conectaba un batazo alto que volaba por encima del poste de foul, pero se desviaba hacia las gradas de foul antes de aterrizar, los árbitros lo declaraban bola mala.

Hoy en día, una bola se juzga en el momento en que pasa el poste; si es buena al salir del parque, es un jonrón sin importar dónde aterrice.

Debido a su enorme potencia y a su violento swing con tendencia a tirar hacia la derecha en el Yankee Stadium, Ruth conectó docenas de pelotas que, aunque salían del campo, terminaban en foul en las gradas.

Los historiadores estiman que esta regla le costó a Ruth entre 50 y 70 jonrones a lo largo de su carrera.

Si las Grandes Ligas de Béisbol hubieran jugado con las reglas modernas en 1927, Ruth habría conservado cada uno de sus 60 jonrones, y la regla del "poste de foul" probablemente habría elevado su famoso récord a mediados de los 60.

No hay dudas, el Sultán de la Estaca fue un jonronero fuera de serie.

Un día como hoy En 1973, los Mets ganaron 2-1 a los Rojos para tomar ventaja 2-1 en la Serie de Campeonato. El duelo se recuerda por la pelea entre Pete Rose y Bud Harrelson. ´Charlie Hustle´ se barrió en segunda base, embistiendo al camarero de los Mets. Después de la pelea, los Mets, por temor a una multa por mal comportamiento de sus fans, enviaron a Willie Mays, Yogi Berra, Cleon Jones, Tom Seaver, y Rusty Staub, a salir al jardín izquierdo para sofocar los disturbios de la multitud. En 1983, frente a 64.494 fanáticos en el Veteran Stadium, los Filis ganaron la Serie de Campeonato apoyados en el lanzador Steve Carlton y un HR de tres carreras de Gary Matthews, 7-2. Filadelfia se enfrentaba luego a los Orioles en el Clásico de Otoño que se recuerda como la Serie Mundial de la I-95. En 1989, los Atléticos de Oakland derrotaron a Toronto 4-3, en el juego 5 de la Serie de Campeonato para avanzar a la Serie Mundial. Por segundo año consecutivo Rickey Henderson, quien bateó .400 con 8 bases robadas, ganó el MVP. En 1995, gracias a un doble de 2 carreras de Edgar Martínez ante Jack McDowell, los Marineros fueron el cuarto equipo en la historia de la Liga Americana que superó una desventaja de 2 juegos para ganar la serie de 5 duelos. Vinieron de atrás para derrotar en 11 entradas a los Yankees 6-5. En la dramática remontada, Ken Griffey Jr. igualó un récord al conectar su quinto jonrón de la Serie a David Cone. Reggie Jackson estableció la marca en 1977 cuando desapareció la pelota 5 veces en la Serie Mundial contra los Dodgers. En 2000, en el Shea Stadium, los Mets dejaron en blanco a los Gigantes, 4-0, para ganar los 4 juegos de la Serie Divisional. Bobby Jones, quien fue enviado a las menores a principios de temporada para trabajar en su mecánica, permitió sólo un hit en la quinta entrada. Fue sólo el sexto juego completo de un solo imparable en la historia de la postemporada.