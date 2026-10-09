En la Lidom se enterró la negatividad

Las oficinas de Lidom se encuentran en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( DIARIO LIBRE / CARLOS SÁNCHEZ G. )

"El único lugar en que el éxito viene antes que el trabajo es en el diccionario. " Anónimo “

Era normal en la Liga Dominicana de Béisbol que antes del inicio de cada campeonato, los conatos de crisis dominaban el mundo informativo beisbolero.

Los titulares antes del inicio de cada torneo señalaban entre otras cosas la petición de cambio de dólares a la par, clubes que amenazaban con el retiro, reparación de los estadios, cese de la piratería de jugadores, garantía de electricidad y la amenaza de jugadores de no accionar en el torneo.

Esos amagos de bobos negativos han quedado en el zafacón de la historia.

La primera crisis que afectó al béisbol de la Época de las Luces se produjo a partir del 28 octubre de 1955 cuando la Liga de Béisbol con una resolución suspendía al receptor Luis Saint Claire (Güigüi Lucas).

La decisión de la Liga de Béisbol firmada por su presidente, el licenciado Hipólito Herrera Billini, prohibió la participación de Lucas en el torneo 1955-56.

Las Águilas Cibaeñas sometieron la petición a la Liga de Béisbol el 15 de octubre de 1955, firmada por su presidente Juan B. Sánchez Correa, donde solicitaban la ineligibilidad de Güigüi Lucas, alegando que había roto contrato con las Águilas Cibaeñas para jugar con los Leones del Escogido.

La histórica primera resolución de suspensión de un jugador tiene la siguiente introducción:

"Como medida moralizadora en bien de nuestro Base Ball Profesional, que se estabiliza cada día más en nuestra Era Gloriosa y frente a las responsables decisiones tomadas por la Liga de Base Ball Profesional en los casos de Harry Butts y Willard Brown, durante las temporadas de 1953 y 1954, por la presente solicitamos la suspensión temporal por el tiempo que nuestra Liga lo estime conveniente del jugador Luis Saint Claire (Güigüi) Lucas, en razón de que este jugador, después de haber llegado a un acuerdo definitivo con las Águilas Cibaeñas Inc., para participar en el campeonato no se ha reportado".

La Resolución de la Liga de Béisbol dio a conocer la forma irresponsable en que Lucas le respondió a la dirección del equipo cibaeño.

Lucas en un radiograma del 6 de octubre de 1955, vía All American Cables and Radio dice: "Agradezco oferta. Sírvase aceptar excusas por no aceptarla. Recoja pasajes. Les doy las gracias por sus atenciones".

La solicitud de las Águilas a la Liga consigna: "Esta forma de proceder, señor Presidente, del señor Luis Saint Claire (Güigüi Lucas) no se compagina con el grado de seriedad y moralidad que se le está imprimiendo en la actualidad al Base Ball Profesional y a todos los deportes en la República Dominicana, que tiene su máximo protector y alentador, al Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Es por las razones expuestas que solicitamos la suspensión del jugador Luis Saint Claire (Güigüi Lucas) para que casos como este no se repitan en el país".

Un día como hoy 1967, en el quinto juego de la Serie Mundial entre San Luis y Boston, Julián Javier realizó una de las jugadas más espectaculares, cuando atrapó un rodado de George Scott tirándose de cabeza, le pasó a Dal Maxvill y completó una doble matanza.

1999, José Rijo, Cincinnati, lanzó seis entradas en las que permitió 6 hits y derrotó a Pittsburgh 5-2.

2004, José Lima y los Dodgers derrotan 8-3 a San Luis.