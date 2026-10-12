El torneo de béisbol otoño invernal se promociona solo

Vista frontal del Estadio Quisqueya, una imagen de este domingo 11 de octubre de 2026. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

"Cristóbal Colón no descubrió América, América fue que descubrió a Colón." José Miguel Vendrell Vicioso “

El viernes 16 de octubre se pondrá en marcha el torneo de béisbol otoño-invernal, con seis campeones y sin promoción del organismo rector, la Liga Dominicana de Béisbol Profesional.

El respaldo publicitario gratuito está garantizado en las decenas de diarios impresos, los cientos de programas de radio y televisión y la infinidad de redes sociales. La ñapa se la dan los programas informativos y noticiosos.

A partir del viernes, Licey, Águilas, Escogido, Estrellas, Gigantes y Toros harán olvidar el alza de los combustibles, el Dicrim, Senasa y los apagones.

Los memes se adueñan del diario vivir, y nos queda recordar la sentencia de Félix Mario Aguiar: llegó la hora de "romo y jupeo".

Récords de pelotazos:

El jardinero Manuel Emilio Jiménez, de las Estrellas Orientales, estableció un récord en el béisbol de invierno durante el torneo 1959-60, al recibir 12 pelotazos en la serie regular del campeonato "24 de Octubre". La marca anterior era de ocho, en poder de Woody Held, también de los orientales, en 1957-58. En 1951, Guillermo Estrella había establecido la marca anterior, con seis pelotazos.

Bill Mazeroski (AC) fue líder en juegos jugados en 1955-56, con 56, y colíder en dobles, con 13.

Manny Ramírez, el 1-0

Manny Ramírez es el único jugador en toda la historia de los Medias Rojas de Boston que ha decidido tres juegos que han finalizado con pizarrón idéntico de 1-0 en años consecutivos.

1. Miércoles 19 de julio de 2006: en el cuarto episodio, conectó un largo jonrón a Mark Redman, de Kansas City. Josh Beckett se anotó la victoria.

2. Sábado 16 de junio de 2007: en el cuarto inning, mandó la esférica por encima del "Monstruo Verde" ante el lanzamiento de Matt Cain, de los Gigantes de San Francisco. Daisuke Matsuzaka obtuvo la victoria.

3. Lunes 7 de junio de 2008: los Medias Rojas se impusieron a los Mellizos de Minnesota gracias a un sencillo de Manny en el octavo episodio. Okajima se anotó el triunfo.

Un día como hoy En 1928, nació Alfredo Conton (Chico), en el ingenio Consuelo, de San Pedro de Macorís.

En 1957, Juan Marichal, lanzando para la Aviación Militar Dominicana derrotó a la selección de Aruba con pizarra de 5-0. Marichal permitió dos hits y ponchó a 14 bateadores.

En 1963, Juan Marichal condujo al equipo de las Estrellas Latinas de la Liga Nacional a una victoria por 5-2 sobre la Liga Americana. Lanzó cuatro entradas sin permitir carreras y ponchó a seis bateadores. Manuel Mota disparó un triple y Julián Javier conectó dos sencillos. Pedro Ramos cargó con la derrota por la Liga Americana.

En 1967, Bob Gibson se anotó la victoria en el séptimo juego de la Serie Mundial entre San Luis y Boston. En ese partido, Julián Javier le conectó un jonrón a Jim Lonborg, el primero de un dominicano en una Serie Mundial.