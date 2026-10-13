Licey-Escogido: 71 años del primer juego bajo luces

Los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se enfrentarán el próximo 16 de octubre, fecha de apertura de la temporada de béisbol otoño-invernal. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

"Uno a uno todos somos mortales. Juntos, somos eternos." Lucio Apuleyo “

Este viernes 16 de octubre se inicia el campeonato de béisbol otoño-invernal, en el que se conmemorarán los 71 años del primer enfrentamiento entre los eternos rivales Tigres del Licey y Leones del Escogido, durante el campeonato de 1955-56, el primero celebrado bajo luces.

El encuentro se celebró el 27 de octubre de 1955 y los melenudos derrotaron 4-1 a los Tigres en el Estadio Trujillo, ante más de 16,000 fanáticos.

Este partido del viernes entre los eternos rivales podría ser el último en el hogar que comparten las franquicias capitaleñas.

En el primer juego bajo luces, el lanzador zurdo Ken Lehman, mezclando curvas, drops, sliders y nudillos, maniató al Licey y se anotó el triunfo en el Campeonato Padre de la Patria Nueva, superando en cerrado duelo a Arnold Atkins.

El Licey anotó su única vuelta en la segunda entrada con un hit de Pablo García, quien pasó a segunda y fue enviado a la goma por un sencillo remolcador de Olmedo "Chelito" Suárez.

El Escogido anotó dos carreras en el primer episodio. Charles Neal recibió base por bolas, pasó a segunda y anotó con un hit remolcador. Washington Wilson recibió transferencia y Willie Kirkland conectó un sencillo impulsador. Harry Chiti murió con un elevado de sacrificio al jardín izquierdo y Wilson anotó.

La tercera carrera de los Leones se produjo en el segundo episodio, cuando Walter James se embasó por error del receptor Williams Cash.

Pepe Lucas sacudió un sencillo impulsador. Gallego Muñoz bateó para doble play, pero James anotó.

En la novena entrada, los Leones consiguieron su cuarta carrera, remolcada por James con un elevado de sacrificio.

Miguel Peguero (PH), en su columna "Con los spikes en alto", titulada "Florecieron los Geranios", dice:

"Podía el mundo entero estar pendiente del primer contacto de los cuatro grandes en Ginebra, mientras el fanatismo se aferraba a los resultados del choque de Licey y Escogido, los eternos rivales que se encontraban por primera vez en el itinerario del clásico de este año".

Un día como hoy

2022: El miembro del Salón de la Fama, Bruce Sutter, uno de los mejores relevistas de su época, fallece de cáncer a los 69 años.



2024: Los Dodgers aprovechan los problemas de control del lanzador abridor Kodai Senga, anotan tres carreras en las dos primeras entradas y no miran atrás al derrotar a los Mets 9-0 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Jack Flaherty lanza siete entradas para llevarse la victoria en lo que constituye la tercera blanqueada consecutiva de Los Ángeles, con la que iguala el récord de postemporada de 33 entradas consecutivas sin permitir carreras, establecido por los Orioles de Baltimore de 1966.



2025: Los Marineros se adelantan dos juegos a cero frente a los Azulejos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, gracias a los jonrones de tres carreras de Julio Rodríguez y Jorge Polanco y al jonrón de dos carreras de Josh Naylor, que causan la mayor parte del daño en la victoria por 10-3 en el Rogers Centre. Los Azulejos logran remontar para empatar el marcador tras el jonrón de Rodríguez en la primera entrada, pero no pueden responder cuando los Marineros empiezan a acumular carreras. 2022: En el único partido de postemporada jugado hoy, los Astros se llevan el Juego 2 de la Serie de Liga Americana con una victoria por 4-2 sobre los Marineros. Como había ocurrido dos días antes en el Juego 1, Yordan Álvarez asesta el gran golpe con un jonrón de dos carreras ante Luis Castillo en la sexta entrada, que pone a Houston por delante y le permite mantenerse en ventaja. El otro partido, entre los Guardianes y los Yankees, se suspende por lluvia.

2022: El miembro del Salón de la Fama, Bruce Sutter, uno de los mejores relevistas de su época, fallece de cáncer a los 69 años.

2024: Los Dodgers aprovechan los problemas de control del lanzador abridor Kodai Senga, anotan tres carreras en las dos primeras entradas y no miran atrás al derrotar a los Mets 9-0 en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS). Jack Flaherty lanza siete entradas para llevarse la victoria en lo que constituye la tercera blanqueada consecutiva de Los Ángeles, con la que iguala el récord de postemporada de 33 entradas consecutivas sin permitir carreras, establecido por los Orioles de Baltimore de 1966.

2025: Los Marineros se adelantan dos juegos a cero frente a los Azulejos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, gracias a los jonrones de tres carreras de Julio Rodríguez y Jorge Polanco y al jonrón de dos carreras de Josh Naylor, que causan la mayor parte del daño en la victoria por 10-3 en el Rogers Centre. Los Azulejos logran remontar para empatar el marcador tras el jonrón de Rodríguez en la primera entrada, pero no pueden responder cuando los Marineros empiezan a acumular carreras.