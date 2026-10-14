Vaticinar un campeón, ¡esto sí es difícil, Talúa!

El campeonato de béisbol de la liga otoño invernal dominicana se inicia el viernes 16 de octubre. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVO )

Los cambios en la esencia del juego de béisbol están haciendo cada día más difíciles los resultados de los torneos de béisbol.

Una prueba es la serie de campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee. Los Esquivadores perdieron con sus dos mejores lanzadores, Tarik Skubal y Yoshinobu Yamamoto.

El campeonato 2026-27, que comenzará a rodar este viernes 16, presentará muchas novedades tecnológicas, pero poca zapata del material que entrará a las líneas de cal, lo que impide cualquier vaticinio del potencial campeón.

Entrando al túnel del tiempo, los torneos de 1951 a 1958-59 se caracterizaron por ser frentes de guerra en el terreno y las oficinas.

La Montonera y el Conchoprimismo tenían a los presidentes de los equipos con el sable en las manos. Libraban una guerra de impugnaciones y el campeonato "Era de Trujillo" 1958-59 no escapó a las escaramuzas guerrilleras.

El primero de febrero de 1959, con la serie semifinal 2-1 a favor del Licey, la acción se trasladó al estadio Leonidas Radhamés para celebrar dos encuentros.

En el cuarto partido, las Águilas Cibaeñas ganaron 7-1 ante más de 10 mil aficionados.

Los cibaeños, para sellar la victoria, se apoyaron en el bateo del antesalista Jim Boumer, quien disparó jonrón, triple y sencillo, y remolcó cuatro carreras.

Tres nuevas vueltas fabricaron los norteños en el séptimo y la última anotación la hicieron en el noveno episodio.

Este triunfo le levantó la moral al colectivo mamey, sobre todo por la forma en que castigaron el pitcheo de los hermanos Guayubín y Chichí Olivo.

El 2 de febrero de 1959, los Tigres derrotaron 1-0 a las Águilas para clasificar a la ronda final del torneo "Era de Trujillo".

Antes del encuentro, la directiva aguilucha cursó una protesta ante la Liga Dominicana de Béisbol, alegando que el Licey mantuvo en la alineación al boricua Reyes Figueroa, sin tener este el permiso reglamentario para poder actuar en el campeonato.

Como para hacer más álgido el alegato del derecho de exclusividad del equipo de las Águilas, fue Reyes Figueroa el héroe del encuentro.

El 4 de febrero de 1959, la directiva azul dio a conocer un comunicado en el que anunciaba su retiro del campeonato, cuya serie final sería ante el Escogido.

Un día como hoy 1992: El bateador emergente Francisco Cabrera conecta un sencillo con dos outs en la parte baja de la novena entrada, impulsando las carreras del empate y la victoria para los Atlanta Braves en el Juego 7 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Las heroicas hazañas de Cabrera le dieron a los Bravos una dramática victoria por 3-2 sobre los Pittsburgh Pirates y un puesto en la Serie Mundial. 2015: Cuatro carreras con un elevado que cae justo fuera del alcance de Odor y un jonrón de tres carreras de José Bautista ante Sam Dyson, seguido de un épico cambio de bate. Los Royals derrotan a los Astros 7-2 en el quinto partido de la otra Serie Divisional. Johnny Cueto retira a 19 bateadores consecutivos tras permitir un jonrón de dos carreras a Luis Valbuena en la segunda, mientras que los Royals aprovechan entradas de tres carreras en la quinta y octava para ganar el partido. 2024: La Serie de Campeonato de la Liga Americana arranca con una victoria por 5-2 de los Yankees contra los Guardians en el nuevo estadio de los Yankees. Juan Soto abre el marcador con un jonrón ante Alex Cobb en la tercera, y dos lanzamientos descontrolados de Joey Cantillo más tarde en la entrada permiten que dos carreras más lleguen al plato. Giancarlo Stanton también conecta jonrón para los Yankees, siendo Carlos Rodón el ganador. 2025: Los Dodgers ganan el segundo partido de la NLCS gracias a una actuación magistral de Yoshinobu Yamamoto. Permite un jonrón a Jackson Chourio, de los Brewers, en su primer lanzamiento del partido, pero luego lanza un juego completo de tres hits mientras L.A. gana 5-1 para tomar una ventaja de dos juegos a cero en la serie. Teóscar Hernández empata el partido con un jonrón ante Freddy Peralta en la segunda, y Max Muncy aporta una carrera de seguro con otro jonrón en la sexta.