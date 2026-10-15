Los popis y megadivas del Licey tendrán escenario VIP

Vista parcial del nuevo palco VIP de los Tigres del Licey colocado próximo al jardín izquierdo del Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

A partir de mañana, viernes 16 de octubre, los seis equipos que conforman la jungla peloteril saldrán a romper corozos.

Los Leones del Escogido, campeones nacionales y del Caribe; Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao han preparado sólidas escuadras, en las que el talento dominicano es la materia prima del torneo.

Gracias al esfuerzo y la decisión de la junta directiva que preside Miguel Guerra, la parte izquierda del Estadio Quisqueya-Juan Marichal ha recibido un cambio radical, con un bar con alimentos y bebidas, asientos totalmente acolchados y un espacio de mayor atracción y comodidad para los aficionados.

Será una pasarela de figureo VIP para los "popis" y las megadivas.

Miguel Guerra, Miguel Ángel Fernández, Fernando Ravelo, Tancredo Aybar y demás directivos la sacaron por los 411.

¿POR QUÉ LUCKY SEVEN?

En el béisbol de los Estados Unidos, el "Lucky Seven", o séptimo inning, fue bautizado por primera vez en el cuarto juego de la Serie Mundial de 1929, entre los Cubs de Chicago y los Atléticos de Connie Mack, que estaban arriba en la serie dos victorias a una.

Aunque Dickson Baseball Dictionary, citado por Baseball Almanac, documenta "Lucky Seventh" desde 1889 y recoge referencias anteriores, incluso de 1876.

El sábado 12 de octubre de 1929, en el Shibe Park de Filadelfia, los Cubs anotaron una carrera en la apertura de la séptima entrada y pusieron el juego 8-0.

Así fue el séptimo inning. Lanzaba por los Cubs Charlie Root, a quien le hicieron seis carreras y solo sacó un out. Vino al relevo Art Nehf, quien no pudo dominar a ningún bateador y permitió otras dos.

Lo mismo le pasó a John Frederick Blake, quien cargó con la derrota al permitir las carreras nueve y diez del gran racimo que hicieron los Elefantes Blancos.

El factor sol tuvo mucho que ver con la cantidad de anotaciones, pues el jardinero central Hack Wilson perdió dos pelotas por el sol. En la primera ocasión les costó una carrera, pero en la otra fueron tres, en una entrada en la que Filadelfia anotó diez veces para ganar 10-8.

A partir de ahí, los periodistas empezaron a llamar al séptimo episodio el "Lucky Seven".

"Los Atléticos, finalmente, ganaron esa Serie Mundial".

Más atrás en el tiempo, según el Diccionario de Béisbol de Paul Dickson, el periodista Tim Murnane examinó los resultados de los partidos disputados por los Chicago White Stockings entre 1876 y 1886 y descubrió que en el séptimo episodio se anotaron más carreras que en cualquier otro.

Un día como hoy En 1974, los Cardenales de San Luis reciben a Ken Rudolph y Elías Sosa desde San Francisco por el receptor Marc Hill.

En 1982, Joaquín Andújar, de San Luis, derrota 6-2 a Milwaukee en el tercer juego de la Serie Mundial y logra su primer triunfo en un Clásico de Otoño.

En 1997, Tony Fernández, de Cleveland, dispara un jonrón en el undécimo episodio y su equipo derrota 1-0 a Baltimore para ganar el banderín de la Liga Americana.