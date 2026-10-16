Los dominicanos hoy estamos en "Modo Béisbol"

Imagen periférica del estadio Quisqueya Juan Marichal, casa de los Leones del Escogido y los Tigres del Licey ( ARCHIVO DL )

"La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio" Marco Tulio Cicerón “

Esta noche la historia del béisbol profesional dominicana abre un nuevo a la rivalidad deportiva entre Leones del Escogido, Tigres del Licey, Aguilas Cibaeñas, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao.

Desde hoy baja la tensión política, el Código 29, los precios de los combustibles y pasan a primera línea el Mercado Negro y las críticas a los directivos, mánagers y jugadores.

El sábado 5 de mayo de 1951, la rivalidad en el béisbol capitalino se vistió de frac luego de un receso forzado de catorce años, se abrieron las cortinas del béisbol rentado, del béisbol romántico, también conocido como el de La Normal.

El verano caluroso de 1951 era insoportable, los únicos restaurantes con aire acondicionado en Ciudad Trujillo eran "El Ariette" en El Conde con 19 Marzo, y "El Trocadero", en la calle Capotillo, hoy avenida Mella, y sirvieron de antesala para calentar la pelota para los fanáticos que a pie calichaban por la José Trujillo Valdez (hoy Duarte) hacia el play.

Detalles del campeonato 1951

El estadio de La Normal Presidente Trujillo sirvió para recibir a las Águilas del Cibao, Estrellas de Oriente, Leones del Escogido y Tigres del Licey y el 5 de mayo de 1951, bajo el coro de ¡Viva Trujillo! comenzó el campeonato pactado a dos vueltas.

Se jugaban dos partidos, uno a las 9:30 a.m. y el otro a las 3:00 p.m., y el precio de entrada para estos encuentros eran de RD$0.60, los palcos; RD$0.40, las gradas; y RD$0.20, sol. El pasaje en guagua era de 5 y 6 cheles.

Los Leones del Escogido vencieron 5-1 a los Tigres del Licey en el choque inaugural, donde unas siete mil personas vieron en una tarde lluviosa el resurgimiento del béisbol.

Pepe Lucas le conectó en el noveno episodio al relevista Tomas Lora el primer jonrón del campeonato y primero en la historia del circuito.

El boricua Domingo – McDuffie – Sevilla fue el lanzador ganador y el también puertorriqueño José Luis Velásquez cargó con el revés.

Mientras que en San Pedro de Macorís, las Estrellas Orientales superaron a las Águilas Cibaeñas 5×1. El derecho cubano Andrés Lombillo fue el lanzador ganador y el zurdo criollo Tomás Gómez Checo el derrotado.

Jugadores inmortales destacados

Elección a Cooperstown: No existe una tabla que estipule los numeritos que te dan el pasaje a Cooperstown y una prueba es que hay dos jugadores que son inmortales con estadísticas negativas y ambos fueron lanzadores derechos.

William Arthur Cummings (Candy), nacido en Ware, Massachusetts el 18 de octubre de 1848 y murió en Toledo, Ohio el 16 de mayo de 1924, militó en las Grandes Ligas en 1876 y 1877 con el Hartford, donde ganó 21 juegos y perdió 22.

El otro es Leroy Robert Paige (Satchel), nació en Mobile Alabama el 7 de julio de 1906 y murió en Kansas City el 8 de junio de 1982. En seis campañas su récord fue de 28-31.

A Cummings se le da crédito por haber inventado la curva. Cuenta la historia que cuando tenía 14 años en 1863, estando en una playa de Nueva Inglaterra, vio como unas conchas que eran lanzadas hacían una curva. Poco tiempo después empezó a experimentar, hasta que torciendo la muñeca la bola realizaba un movimiento en diferentes direcciones.

En cuanto a Satchel Paige, lanzó aquí con los Dragones de Ciudad Trujillo en 1937, durante cuatro décadas en las Ligas Negras y en las Grandes Ligas fue un pitcher que llamó poderosamente la atención por su estilo peculiar.

En 1918, junto a otros niños negros estuvo involucrado en un robo a una tienda, siendo recluído en la Escuela Industrial para Niños Negros donde estuvo hasta 1923, donde aprendió a lanzar y desde que salió del Reformatorio fue contratado en la Liga Semiprofesional y dos años más tarde, el 1ro. de mayo de 1926 debutaba con los Black Lookouts de Chattanooga.

Luego de romper Jackie Robinson la barrera de color, Paige debutó con los Indios de Cleveland el 9 de julio de 1948 en rol de relevo. El 3 de agosto el mánager Lou Boudreau lo puso de abridor y venció a Washington 5-3 ante 72,424 aficionados. Ahí comenzó su desfile en las Mayores.

Un día como hoy 1949, los Dodgers de Brooklyn no le renovaron el contrato a Branch Rickey como presidente del equipo. Rickey fue quien les abrió las puertas a Jackie Robinson, primer negro en jugar en GL



1957, Bill Rigney, nativo de Alameda es designado mánager de los Gigantes en su nueva etapa en la ciudad de San Francisco. Reemplazó a Leo Durocher que dirigió el equipo en su último año en New York.

