Para muestra no vale un botón

Ramón Santiago, mánager de los Leones del Escogido. ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

"El béisbol es el único lugar en la vida donde un sacrificio es verdaderamente apreciado. " Anónimo “

Tres fechas no son una muestra representativa para realizar una evaluación precisa de un equipo.

Los campeones Leones del Escogido no han mostrado en el terreno de juego lo que espera su dirigente, Ramón Santiago.

Los Gigantes del Cibao cuentan con un equipo rápido y poder de largo metraje. Una muestra fue la actuación de Jefferson Rojas, con sus dos jonrones. Deben mantener bajo la lupa a su cuerpo de relevistas.

Los Tigres del Licey están apostando al talento joven, encabezado por el superprospecto José Madé. El pitcheo abridor jugará un papel fundamental. Gilbert Gómez tendrá que ser un Capablanca para mover correctamente las fichas y dar el jaque mate.

Las Estrellas Orientales cuentan con jugadores de experiencia para dar la batalla. El pitcheo abridor tiene una misión clave, como demostró el sábado el panameño Jaime Barría, quien, desde la colina de los sustos, amarró los bates rojos a un hit en cinco entradas.

Las Águilas Cibaeñas mordieron el polvo de la derrota en sus dos primeras salidas, pese a su canto de guerra de que "la puso amarillita". Aunque todavía es temprano, los resbalones de octubre se sienten en diciembre y no deben olvidar que camarón que se duerme en el Yaque se lo lleva la corriente. De todas maneras, aplaudieron el doble de Adalberto Mondesí.

Sobre los Toros, tengo que observar con más detenimiento a sus jugadores.

La realidad es que los equipos se han esforzado en presentar planteles de calidad, lo que nos dará un torneo más competitivo.

EL MERCADO NEGRO: El 23 de octubre de 1955, día inaugural del Estadio Trujillo, nació el mercado negro y fueron apresados en la parte frontal del recinto 13 revendedores de boletas. Dos de ellos lograron evadir las responsabilidades penales: uno por ser menor de edad, quien fue enviado al Tribunal Tutelar de Menores, y el otro, un hombre con discapacidad de nombre Marcelino Tavárez, desconocido en Ciudad Trujillo, pero muy popular en Higüey, donde lo apodaban "La Verónica".

La Policía Nacional, al mando del coronel Federico Fiallo, tenía su destacamento en el estadio y lo atrapó con dos entradas de preferencia, por lo que fue sometido a la justicia.

"La Verónica" alegó ante el tribunal: "Eso no es prueba suficiente, señor juez, para yo ser condenado". Y agregó: "Esas dos boletas me las entregó un señor para que se las guardara".

Sazonó su defensa con unos artificios dramáticos que provocaron la risa de los presentes y del juez José Reyes Santiago. "La Verónica" fue descargado por insuficiencia de pruebas.

Un día como hoy, 19 de enero 1967: El Estadio Cibao, sede de las Águilas Cibaeñas, fue escenario por primera vez de un partido de Grandes Ligas. La noche del jueves, las Estrellas Dominicanas derrotaron 1-0 a los Piratas de Pittsburgh en el segundo juego de la serie. Un pitcheo combinado del zurdo Danilo Rivas y el derecho Pedro Borbón limitó la ofensiva de los Piratas a seis hits para propinarles una blanqueada ante 7,374 fanáticos en Santiago.

2002: Las Estrellas Orientales y los Leones del Escogido protagonizaron el partido de mayor duración en tiempo en la historia del béisbol profesional dominicano. Jugaron 20 entradas en el estadio Tetelo Vargas, en un encuentro que se extendió durante cinco horas y 40 minutos. Comenzó a las 9:00 de la noche y terminó a las 2:40 de la madrugada.

2004: Los Leones del Escogido derrotaron 6-5 al Licey, con Rubén Mateo encabezando el ataque al batear de 5-3, con un doble y dos carreras remolcadas.

2005: Los Leones del Escogido vencieron 6-5 al Licey, con Ángel Peña bateando de 4-4.

