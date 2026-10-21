El tamaño de la oficina sí que importa para competir en béisbol

El jardinero de los Milwaukee Brewers, Sal Frelick (derecha), roba la segunda base durante el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California, EE. UU., el 15 de octubre de 2026. ( EFE )

En septiembre pasado, tras detenerse a contar el personal de oficina que el Licey anunció y contabilizar que eran 20, un simpatizante y celoso de la contabilidad del club me preguntó que si era necesaria tanta gente para acompañar al VP de operaciones de béisbol, Audo Vicente. Sospechaba que habían "botellas".

Me tomó un rato explicarle qué rol cumplía cada uno en una liga tan compleja, que no sobraba nadie y que así opera del béisbol de hoy. No es casual que el Escogido tuviera 19 y las Águilas 12.

El domingo, Zack Scott, asistente de operaciones en los Medias Rojas entre 2004-2024 y a quien el histórico GM Theo Epstein le diera mucho crédito en informes para esas cuatro coronas de Serie Mundial del trayecto, publicó en sus redes sociales el número de analistas (scouts del primer equipo, informáticos, sabermétricos, etc.) que han utilizado los clubes de la MLB esta campaña.

De media, los equipos emplean más personas en esa labor de levantar información, depurarla y diseñar estrategias que en el plantel con el que salen cada día: 29. Desde los Filis que lideraron con 51 hasta el colista Rockies con 11. Milwaukee utilizó 46 y los Rays 39 para llegar a la disputa del cetro.

En mayo, Carlos José Lugo, que forma parte del cuerpo de scouts del primer equipo de los Dodgers, subió una foto en su cuenta de X junto al grupo de trabajo que recibía su anillo de la Serie Mundial de 2025. Eran 19. Ese club que pagará una nómina de 433 millones de dólares en jugadores también utilizó 40 analistas para estudiar a los rivales, preparar reportes que luego Dave Roberts utilizaba en la toma de decisiones en el terreno.

Menor espacio a la improvisación

En el juego de hoy, el cuerpo técnico debe manejar y bien administrar un enorme volumen de información cuya correcta decisión pueden ser determinante para ganar... aunque la última palabra lo siga marcando el talento de ese pelotero capaz de encontrar esos huecos que dejan los patrones algorítmicos.

Por más y que Manny Machado, un eventual inmortal, no entiende la utilidad del WAR, el wRC+ o FIP, el dirigente, su agente, el gerente y todo el que quiera saber cómo se juega y diseña el béisbol de hoy no puede estar ajeno a que los tiempos de la presunción, la suerte y apuestas son del pasado.

Una oficina de operaciones, que disponga de los recursos técnicos y tecnológicos y los sepa aplicar, es tan clave para ganar como disponer del mejor talento en el campo, ya sea en Lidom, en la LVBP o en MLB. Esa revolución del Moneyball que empezó en Oakland en 1998 marca la pauta de hoy.