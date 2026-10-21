Milwaukee y Tampa: La vergüenza se impuso al dinero

En esta imagen de archivo, el lanzador dominicano Freddy Peralta realiza un lanzamiento frente a los Yankees de Nueva York durante la primera entrada del segundo partido de la Serie Divisional de la Liga Americana, disputado el 5 de octubre de 2026 en el Tropicana Field. ( MIKE STOBE/GETTY IMAGES/AFP )

"Dicen que el hombre no es hombre mientras no oye su nombre de labios de una mujer. " Antonio Machado Poeta “

Pasando revista a los pronósticos de las Grandes Ligas de 2026, ningún experto, ni siquiera las famosas casas de apuestas de Las Vegas y Atlantic City, predijo una Serie Mundial entre los Rays de Tampa Bay y los Cerveceros de Milwaukee, que coronará a un campeón por primera vez y podría convertirse en el primer Clásico de Otoño disputado completamente bajo techo.

Milwaukee y Tampa Bay, dos equipos con nóminas modestas, demostraron dentro de las líneas de cal que la vergüenza se impuso al dinero y se enfrentarán a partir del viernes en una serie al mejor de siete partidos.

Por la presencia del toletero Junior Caminero y el lanzador Freddy Peralta, inclinamos nuestra simpatía hacia los Rays.

Por primera vez en más de cuatro décadas, la Serie Mundial garantizará al béisbol un nuevo campeón y también podría hacer historia bajo techo.

Será la primera Serie Mundial entre dos equipos sin coronas desde que los Filis de Filadelfia vencieron a los Reales de Kansas City en 1980.

Tampa Bay juega en el Tropicana Field de St. Petersburg, Florida, el único estadio de las Grandes Ligas con techo fijo. El American Family Field de Milwaukee tiene uno retráctil, que se espera permanezca cerrado debido a las bajas temperaturas previstas para los partidos.

De concretarse, sería la primera Serie Mundial disputada completamente bajo techo. En 2020, tres de los seis partidos entre los Dodgers de Los Ángeles y los Rays de Tampa Bay se jugaron con el techo cerrado en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

En 2023, cuando se enfrentaron los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona, también se disputaron dos encuentros bajo techo, ambos en Arlington.

La serie enfrenta a dos franquicias conocidas por competir sin grandes presupuestos.

Los Cerveceros (143.5 millones de dólares, puesto 19) y los Rays (98.3 millones de dólares) son los primeros equipos ubicados en la mitad inferior de la clasificación de nóminas del béisbol que se enfrentan en una Serie Mundial desde 1991.

Milwaukee ocupaba el puesto 19 en agosto, mientras que Tampa Bay lleva mucho tiempo operando con una de las nóminas más bajas de las Grandes Ligas.

Ambos clubes han confiado en el desarrollo de jugadores, el análisis estadístico y la construcción de plantillas para competir con organizaciones de mayores recursos económicos.

Milwaukee ganó 103 partidos durante la temporada regular, la mayor cantidad en la historia de la franquicia, y obtuvo la ventaja de jugar como local al inicio de la serie.

Los Cerveceros llegaron al Clásico de Otoño tras barrer a los Dodgers de Los Ángeles en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional, poniendo fin a sus aspiraciones de conquistar un tercer título consecutivo.

Tampa Bay barrió a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana antes de vencer a los Guardianes de Cleveland en seis partidos en la Serie de Campeonato. Aseguró el banderín con una victoria por 7-3 el lunes por la noche en el Tropicana Field.

Ninguna de las dos franquicias ha ganado una Serie Mundial.

Los Cerveceros, que comenzaron como los Pilotos de Seattle en 1969 antes de mudarse a Milwaukee en 1970, disputarán su primera Serie Mundial desde 1982.

Ese año, como miembros de la Liga Americana, perdieron ante los Cardenales de San Luis en siete partidos. Esa serie la seguí desde el hotel Galería Plaza, en México, junto al fraterno Roosevelt Comarazamy.

La Serie Mundial de 1982 se disputó en el Milwaukee County Stadium, que fue la casa de los Bravos desde 1953 hasta 1965, antes de mudarse a Atlanta, y posteriormente de los Cerveceros, entre 1970 y 2000.

El American Family Field, conocido como Miller Park desde 2001 hasta 2020, se encuentra junto al emplazamiento del antiguo estadio.

Los Rays, que comenzaron a jugar en 1998, disputarán su tercera Serie Mundial y la primera en una temporada completa desde 2008.

En aquella ocasión, Tampa Bay dividió los dos primeros partidos contra los Filis de Filadelfia en el Tropicana Field, antes de perder tres encuentros consecutivos como visitante.

En 2020, durante la temporada acortada por la pandemia, toda la Serie Mundial se celebró en el Globe Life Field de Arlington, donde los Rays cayeron ante los Dodgers en seis partidos.

Eso significa que esta será apenas la segunda ocasión en que se disputen partidos de la Serie Mundial en el Tropicana Field.

El estadio, inaugurado como Florida Suncoast Dome en 1990 y posteriormente conocido como ThunderDome, adoptó su nombre actual poco antes de la primera temporada de los Rays, en 1998.

Los Rays tienen previsto mudarse a un nuevo estadio al otro lado de la bahía, en Tampa, en 2029, por lo que esta Serie Mundial podría representar uno de los últimos grandes acontecimientos en el Tropicana Field.

Los partidos 1 y 2 se jugarán el viernes y el sábado en el American Family Field. La serie se trasladará al Tropicana Field para los encuentros 3, 4 y, si es necesario, 5. Los restantes se disputarían nuevamente en Milwaukee.

Sea cual sea el equipo ganador, se añadirá un nuevo nombre a la lista de campeones de la Serie Mundial y llegará a su fin la larga espera de una de estas dos franquicias.

Un día como hoy 1989. Las Águilas Cibaeñas consiguen su primera victoria al derrotar 4-3 a los Leones del Escogido, apoyadas en el bateo de Denio González y Félix Fermín.

1975. En el sexto partido de la Serie Mundial, Boston derrota 6-5 a Cincinnati. Cesarín Gerónimo dispara un jonrón.

1985. José Rijo trabaja tres entradas sin permitir hits como relevista y el Licey derrota 4-1 a las Águilas en el estadio Cibao.