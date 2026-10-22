Fecha memorable: el 66 aniversario de la proeza de los Hermanos Rojas Alou

"La tormenta no es eterna. Confía en ti. Insiste. Continúa. La caída te enseña, no te hunde." Anónimo “

La historia del béisbol dominicano tiene una página reservada para la proeza de la Trilogía de Haina, integrada por los hermanos Felipe, Mateo y Jesús Rojas Alou. El 22 de octubre es una fecha histórica para el béisbol dominicano, especialmente para los seguidores de los Leones del Escogido.

Ese día, en 1960, los tres hermanos patrullaron juntos los jardines en el estadio Quisqueya, en un encuentro en el que los escarlatas, con Juan Marichal en la colina de los sustos, derrotaron 8-2 a las Estrellas Orientales.

En aquel partido, Felipe defendió el jardín derecho, Mateo el central y Jesús el izquierdo. Felipe agotó cuatro turnos al bate y conectó tres imparables.

En las Grandes Ligas, el 10 de septiembre de 1963, en el Polo Grounds de Nueva York, los tres participaron por primera vez en un mismo encuentro, cuando los Gigantes de San Francisco enfrentaron a los Mets.

Felipe abrió en el jardín derecho, mientras que Jesús y Mateo ingresaron como bateadores emergentes por el puertorriqueño José Antonio Pagán y Bob Garibaldi, respectivamente. Ninguno de los dos últimos jugó a la defensa.

El 15 de septiembre de 1963, en el Forbes Field de Pittsburgh, los hermanos Rojas Alou patrullaron simultáneamente los jardines de los Gigantes por primera vez en las Grandes Ligas. Nunca antes tres hermanos habían defendido juntos los bosques de un mismo equipo en las Mayores.

Dos días después, el 17 de septiembre, repitieron la hazaña en el County Stadium de Milwaukee, frente a los Bravos. Fue la segunda ocasión en que los tres compartieron los jardines de San Francisco.

Un día como hoy 1960: Los Leones del Escogido derrotaron 4-1 a las Estrellas Orientales en el Estadio Trujillo, durante el partido inaugural del campeonato 1960-61, disputado exclusivamente con jugadores criollos debido a las sanciones internacionales impuestas al país. Danilo Rivas fue el lanzador ganador, con 12 ponches, mientras que Chichí Olivo cargó con la derrota. En este encuentro debutó como jardinero Jesús Rojas Alou, quien en la campaña anterior había actuado como lanzador. En su primer turno conectó un doble frente a Chichí Olivo. 1960: Las Águilas Cibaeñas derrotaron 3-2 a los Tigres del Licey en 12 entradas. Nápoles Saviñón dejó en el terreno a los azules. Guayubín Olivo abrió por los Tigres y trabajó diez episodios, con diez ponches. Octavio Acosta se acreditó la victoria en labor de relevo. Walter James, inicialista del Licey, conectó el primer jonrón del torneo en el séptimo episodio frente a Julio César Imbert. 1963: El béisbol profesional regresó al país después de una pausa de dos temporadas, en medio de la inestabilidad política posterior a la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. En el estadio Quisqueya, los Tigres del Licey blanquearon 2-0 a las Estrellas Orientales en un duelo entre los hermanos Guayubín y Chichí Olivo. Ambos lanzaron juego completo y Guayubín remolcó las dos carreras de los Tigres. 1994: Bob Hamelin, de los Reales de Kansas City, fue elegido Novato del Año de la Liga Americana, por encima de Manny Ramírez, de los Indios de Cleveland. Hamelin bateó .282, con 24 jonrones y 65 carreras remolcadas en 101 partidos, la mayor cantidad de encuentros que disputó en una temporada de Grandes Ligas. 2011: Albert Pujols protagonizó una de las actuaciones ofensivas más destacadas en la historia de la Serie Mundial al conectar tres jonrones, disparar cinco imparables y remolcar seis carreras en el tercer partido, celebrado en Arlington, Texas. Los Cardenales de San Luis derrotaron 16-7 a los Rangers de Texas y tomaron ventaja de 2-1 en la serie. Pujols igualó las marcas de un juego de Serie Mundial en cuadrangulares (Babe Ruth y Reggie Jackson), imparables (Paul Molitor) y carreras impulsadas (Bobby Richardson y Hideki Matsui), además de establecer un récord de 14 bases alcanzadas.