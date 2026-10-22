La maestría de los Rays para reinventarse tras perder a Franco

Los Tampa Bay Rays lograron esa vuelta a la Serie Mundial con un plantel renovado a pesar de su baja disponibilidad presupuestaria. ( GETTY IMAGES )

Sobran las escenas épicas alrededor de la vuelta de los Rays a la Serie Mundial. Imagino la fila de guionistas y borradores en productoras para rodar películas y documentales; de casas editoriales por contar en una de esas extensas novelas que vuelos de ida y vuelta de Nueva York a Pekín no basta para devorar.

A mí me impresiona la rapidez con la que Erik Neander, jefe de operaciones de béisbol, y su oficina identificaron al dirigente Kevin Cash el talento en el terreno para relanzar un proyecto que ha llegado tan lejos tan rápido luego de un nocaut imprevisto.

Tras ganar 100 partidos y caer en la serie divisional ante los Red Sox en 2021, la gerencia de Tampa Bay decidió hacer tan pronto concluyó la campaña la mayor inversión en un jugador en la historia de la franquicia nacida en 1998.

La gran apuesta

Wander Franco apenas acumulaba 70 partidos de experiencia en la MLB y el 27 de noviembre el equipo acordó pagarle 182 millones de dólares en las siguientes 11 campañas (hasta 2032).

El conjunto que giraba en torno a Brandon Lowe, Austin Meadows, Mike Zunino y Randy Arozarena ponía al banilejo como el centro de ese proyecto a largo plazo, uno que en 2020 casi descorcha la champaña, pero los Dodgers capitalizaron una decisión de Cash con un Blake Snell dibujando en modo Picasso y que ha sido munición a la doctrina antisabermétrica.

Del grupo que se uniformó como Rays en la siguiente campaña (2022), cuando arrancó la era Franco, solo siete lo hicieron este 2026: Yandy Díaz (1B), Jonathan Aranda (1B), Taylor Walls (SS) y los lanzadores Drew Rasmussen y Shane McClanathan.

El equipo llegó a postemporada tanto en 2022 como 2023 vía el wild card y perdió en ambas. Ese agosto de 2023 se aparta a Franco cuando el caso de agresión sexual a una menor no se podía esconder. Tocó cerrar la boca, no comentar hasta la fecha, ver los playoffs de 2024 y 2025 por la televisión en esa travesía por el desierto que terminó este 2026 con el título de división y de liga.

Ya el talento de Caminero alertaba (31 jonrones y 94 empujadas entre Clase A y AA) y 40 días tras el último partido de Franco como un Rays debutó, el 23 de septiembre de 2023. Caminero, titular desde 2025, ha capitenado esa reconstrucción, ha hecho de Franco dentro de la filosofía de los Rays; desarrollar la finca con austeridad en el primer equipo.

Quizás la experiencia con el Patrón ha frenado una apuesta de extensión para La Máxima, si bien este ha demostrado una madurez, humildad y sacrificios inusuales para un joven de su edad.