Joaquín Balaguer inauguró hace 71 años el Estadio Trujillo, hoy Quisqueya Juan Marichal

"Cinco tipos de personas que hablarán de ti: un dolido, un resentido, un mediocre, un envidioso y un malagradecido." Anónimo “

Llegó el día esperado. El domingo 23 de octubre de 1955, hace 71 años, comenzó una nueva etapa en el béisbol dominicano: la Época de las Luces, con la inauguración del Estadio Trujillo, hoy Quisqueya Juan Marichal. El discurso inaugural estuvo a cargo del doctor Joaquín Balaguer, entonces secretario de Estado de Educación.

Balaguer inició su intervención señalando que "estamos asistiendo en este instante a uno de los tantos milagros de la epopeya que Trujillo ha esculpido con su genio de estadista y con su voluntad de soldado. Lo que es digno de admiración en esta maravilla de cemento y acero, levantada con todos los requisitos de la ingeniería moderna en obras de este género, no es la cuantiosa inversión que supone esta fábrica imponente, sino lo que ella representa como culminación de una obra educativa sin paralelos en la historia dominicana".

El funcionario sostuvo que, con la apertura del estadio, "ya la juventud no puede volver a pensar en el cantón, único horizonte que se abría ante sus ojos, cuando su deporte favorito era echarse el fusil al hombro para comparecer con ese instrumento fratricida en el palenque de las discordias civiles".

Agregó que "tampoco puede existir para esas generaciones el ideal anárquico que conformó la vida nacional hasta 1930, porque si algo desarrolla en el hombre la educación física es la idea de que la vida obedece a un orden inviolable que preside no sólo las danzas y las carreras sino también las leyes políticas y las instituciones humanas".

Balaguer puntualizó que "la Era de Trujillo, la Era griega de la historia dominicana, ha entrado en esta etapa culminante en que la educación de la juventud fluctúa entre estas dos realidades: la inteligencia y la fuerza, el músculo y la idea, el poder del brazo que abate todos los obstáculos y del espíritu que hace que las montañas retrocedan ante el empuje de sus energías desatadas. Así es Trujillo, que no crea como los hombres, una obra tras otra, sino como la naturaleza que engendra en masas los milagros de su actividad portentosa. Este Estadio, maravilla de su género no sólo en las Antillas sino también en el mundo".

Concluyó con una exhortación a la juventud: "Venga, pues, la juventud a recibir en la escuela de este Estadio la lección que deja Trujillo a las generaciones presentes y a las generaciones venideras; la lección de una patria fuerte, próspera, optimista, que mira siempre adelante y que sitúa no en el pasado, no en la esplendorosa realidad del presente, sino en los sueños más bellos del porvenir, la edad de oro de la historia dominicana".

La construcción del estadio costó 3.2 millones de pesos, incluido un millón pagado a María Martínez de Trujillo, esposa del dictador Rafael Leónidas Trujillo, por los terrenos que había adquirido por 200 mil pesos cuando se decidió ejecutar la obra.

El ingeniero Bienvenido Martínez Brea (Bebecito) ejecutó los planos de la firma estadounidense Marr and Hollman, que cobró 100,000 dólares por su trabajo y designó al ingeniero Glenn Suge como supervisor residente hasta la inauguración. La construcción se completó en 11 meses.

El encuentro inaugural enfrentó a los Tigres del Licey, como visitantes, y las Estrellas Orientales, en condición de locales, por haber conquistado el campeonato de 1954.

Don Elston realizó el primer lanzamiento, que fue bola. Alcibíades Colón conectó el primer hit y Pablo García entregó el primer out por la vía 4-3.

El Licey se llevó la victoria 8-4, con una ofensiva de 12 imparables.

Un día como hoy En 1974, miércoles, las Águilas Cibaeñas blanquearon 2-0 a los Tigres del Licey en el partido inaugural celebrado en el Estadio Quisqueya, transmitido por Color Visión, canal 9. Fue el primer encuentro televisado a todo color en la historia del béisbol dominicano. El zurdo Kevin Kobel lanzó siete entradas y un tercio, mientras que William Castro completó la blanqueada. En otro partido inaugural, las Estrellas Orientales derrotaron 1-0 a los Leones del Escogido en el estadio Tetelo Vargas. Joaquín Andújar permitió apenas dos hits y ponchó a 10 bateadores. En 1985, durante el tercer episodio del encuentro entre el Licey y las Águilas, Miguel Diloné recibió boleto de José Román, se robó la segunda base y anotó por sencillo de Luis Polonia para alcanzar las 400 carreras anotadas. En 1988 comenzó el torneo otoño-invernal con tres partidos. En el Quisqueya, el Escogido derrotó 5-1 a los Caimanes del Sur, con victoria para José Núñez y derrota para Mélido Pérez. En La Romana, las Águilas superaron 10-2 a los Azucareros del Este, con triunfo de Tony Fossas. Mientras tanto, en San Pedro de Macorís, el Licey venció 7-3 a las Estrellas, con José Mesa como lanzador ganador.