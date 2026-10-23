La profunda huella dominicana en la Serie Mundial

Junior Caminero llega a esta edición con las herramientas de inscribir su nombre con letra dorada. ( AFP )

Freddy Peralta, Junior Caminero y Jorge Mateo por los Rays; Abner Uribe y Gary Sánchez por los Brewers. El quinteto debuta en roster de Serie Mundial y con ellos sumarán 146 los dominicanos que han llegado a la fase final de la MLB. Es el 14.6 % de los 991 jugadores de matrícula quisqueyana que ha disputado al menos un partido en el Big Show desde que Osvaldo Virgil abrió las puertas hace ya 70 años.

El primer desembarco duartiano en la final lo hicieron Juan Marichal y los hermanos Felipe y Mateo Alou en la edición de 1962. Del grupo que ha ido, hay 69 que salieron campeón, con Alejandro Peña, David Ortiz y Santiago Casillas como los que más, al formar parte de tres equipos que descorcharon.

Entre los mejores

En ese paso por el Clásico de Otoño, los dominicanos han protagonizado capítulos muy especiales. Las primeras sortijas se las ganó Julián Javier como intermedista de los Cardenales en las citas de 1964 y 1967. Cesarín Gerónimo y Pedro Borbón Sr. fueron parte del doblete de Cincinnati con la Gran Maquinaria Roja de 1975-76 y Pedro Guerrero dio en 1981 al país el primer premio al Jugador Más Valioso, compartido con Ron Cey y Steve Yeager (Dodgers).

Luego llegaron los MVP de José Rijo (1990, Rojos), Manny Ramírez (2004, Medias Rojas), David Ortiz (2013, Medias Rojas) y Jeremy Peña (2022, Astros). A Moisés Alou no le bastó con pegar tres jonrones, remolcar nueve vueltas e irse de 28-9 con OPS de 1.101 en 1997. El galardón correspondió al derecho cubano Liván Hernández (Marlins).

Adalberto Mondesí, quien a los 32 años trata de recuperar con las Águilas en Lidom una carrera accidentada por problemas físicos, se estrenó en la Gran Carpa salió campeón en la edición de 2015 con los Royals recién cumplidos los 20 años, el segundo más joven en lograrlo. Nunca antes un pelotero hizo su debut ligamayorista en esa etapa de la campaña.

Juan Soto no llegaba a los 21 cuando ayudó a los Nacionales en 2019, un equipo que tuvo a Fernando Rodney con 42 años de edad.

Este 2025, Dominicana también tendrá representación técnica. Rodney Linares es coach de banca de los Rays, Tomás Francisco coordinador del infield y Charlie Valerio receptor de bullpen. En Milwaukee, Juan Sandoval es asistente del coach de pitcheo.

Llegar a Tampa ya permitió a Peralta recuperar el crédito perdido en Nueva York y Caminero puede sumar argumentos. Uribe es de lo mejor en un bullpen y Sánchez persigue cerrar en las nubes un 2026 en el que se convirtió en el primer receptor criollo con 200 cuadrangulares en la Gran Carpa.