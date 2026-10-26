El hueco para Jesús Madé está en la tercera base de Milwaukee

Jesús Madé apenas tiene 19 años, no ha jugado más allá de AA, pero es una razón más para que en Milwaukee se sueñe con una novena muy competitiva en el terreno y sostenible en la nómina, por un buen rato, más allá de esta Serie Mundial que parece tener en las manos.

El Niño de Palenque demuestra en cada turno que agota con el Licey y con el guante que ese bautizo como prospecto número uno del béisbol no es capricho de los scouts que alimentan la base de datos de donde MiLB Pipeline hace el ranking.

Madé está programado subir al primer equipo de los Brewers el próximo año, aunque no parece que sea en el medio del infield, como tampoco en el outfield. Si bien los Cerveceros han demostrado el último lustro que cuando un pelotero demuestra estar listo para ser llamado no dudan en ofrecerle una extensión que lo asegure, no parece haber prisa para adelantar el expediente de Madé.

En el campo corto, su posición original, está sembrado el novato de 22 años Cooper Pratts, a quien el equipo le garantizó 50 millones de dólares por ocho campañas en abril antes de que debutase en la MLB. En segunda base, Pat Murphy alinea fijo a Brice Turang (7.3 WAR), el corazón de estos Cerveceros. Turang tiene 26 años e irá tras el fin de este curso a su primer arbitraje. El club tiene "control" por tres campañas más, pero será a un precio mucho más alto que los 4,1 millones de este año.

En la esquina caliente

El espacio para Madé aparece en la antesala, donde Murphy alterna a David Hamilton y Joey Ortiz, ambos bajo control salarial por tiempo de servicio durante tres cursos. Se combinaron para 4.4 WAR esta zafra. En los jardines, los venezolanos Jackson Chourio y Luis Lara son dueños de las esquinas y Garrett Mitchell del central.

Disponer de tanto talento joven ya graduado en el primer equipo y contar con una finca tan sólida donde sobresale la figura de Madé es otra prueba de que llegar tarde no significa que se pierda la carrera.

Milwaukee estuvo muy rezagado en el reclutamiento del talento internacional, pero bajo la gerencia de David Stearns (2015-2023) eso cambió.

En enero de 2024 entrevisté al dueño mayoritario del club, Mark Attanasio, cuando vino a la inauguración de su moderna academia en Guerra, un laboratorio de última generación donde se pulen las firmas latinoamericanas. Entonces me dijo que era la primera vez que visitaba el país. Allí presentaron a Chourio, a quien recién habían atado por 82 millones, y estaba Madé, a quien acaban de firmar por 950 mil dólares. Lo van haciendo muy bien los Brewers.