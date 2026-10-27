Trevor Bauer, el "bueno" de la violencia doméstica

"Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a ninguna mujer sin su consentimiento." Susan B. Anthony Activista por los derechos de la mujer “

Las Grandes Ligas suspendió en el 2022 al entonces lanzador de los Dodgers de Los Ángeles Trevor Bauer por dos temporadas sin goce de sueldo por romper el reglamento contra la violencia doméstica, agresión sexual o abuso infantil, algo que él negó.

Posteriormente la sanción le fue reducida de 324 a 194 partidos por el árbitro independiente Martin F. Scheinman.

Bauer se quiere pintar como el Santo Niño de Atocha de la violencia doméstica y vestirá en este torneo de la pelota invernal dominicana la franela de las Estrellas Orientales, con el visto bueno de la Lidom.

La prolongada suspensión de Bauer se produjo después de que una mujer de San Diego, a quien el lanzador conoció a través de redes sociales, le acusó de golpearla y abusar sexualmente de ella en el 2021. Los fiscales de Los Ángeles determinaron en febrero que no había evidencia suficiente para probar los alegatos de la mujer más allá de una duda razonable.

"En los términos más firmes posibles, niego haber cometido alguna violación a la política de violencia doméstica y agresión sexual de la liga", dijo Bauer en un comunicado. "Apelaré esta media y espero prevalecer. Tal como lo hemos hecho durante todo este proceso, mis representantes y yo respetamos la confidencialidad de los procedimientos".

Desde entonces, Bauer no ha podido escalar a la colina de los sustos de un diamante de Grandes Ligas, ha lanzado en México, Japón y una liga independiente en Long Island.

En 2025 un juez ordenó a la acusadora pagar a Bauer casi 310,000 dólares en daños y perjuicios tras determinar que ella violó las cláusulas de confidencialidad y los términos del acuerdo establecido.

Un día como hoy 1980. En un impactante anuncio, el dueño de los Astros, John McMullen, despide al presidente y al gerente general Tal Smith, reemplazándolo con Al Rosen, ex gerente general de los Yanquis. 1989. La Serie Mundial se reanuda después de una suspensión de 10 días debido al temblor en San Francisco. Oakland. Con dos jonrones de Dave Henderson, vence a los Gigantes 13-7 en el tercer juego. 1992: Los Rockies de Colorado contratan a Don Baylor como el primer mánager en la historia de la franquicia. Baylor también se convierte en el cuarto mánager negro activo, uniéndose a Felipe Alou, Cito Gaston y Hal McRae. 1995: Domingo Cedeño, de los Azucarereos del Este, fue el líder de bateo con promedio de .418. Un dato interesante: debutó el 27 de octubre bateando de 5-1 y cerró el 30 de diciembre ligando de 4-2. O sea, que en los 30 partidos que jugó no se fue en blanco. 2004: Bajo el tono rojizo de la luna provocado por un eclipse lunar, los Medias Rojas de Boston exorcizan 86 años de dolorosas derrotas al ganar su primera Serie Mundial desde 1918. En una de las actuaciones más dominantes de la Serie Mundial, Boston, que nunca estuvo en desventaja durante los cuatro juegos, blanquea a los Cardenales de San Luis, 3-0, para completar la barrida. Johnny Damon conecta un jonrón en el cuarto lanzamiento del juego, el lanzador Derek Lowe lo mantiene en pie y Manny Ramírez, quien bateó .412 (7 de 17) con un jonrón y cuatro carreras impulsadas, es nombrado el primer Jugador Más Valioso de la Serie Mundial de Boston.