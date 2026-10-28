La radiografía del mejor equipo de 2026 en Grandes Ligas

El campocorto de los Milwaukee Brewers, Cooper Pratt (D), en acción mientras el receptor de los Tampa Bay Rays, Liam Hicks, se desliza hacia la segunda base durante el Juego 4 de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) entre los Milwaukee Brewers y los Tampa Bay Rays en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, EE. UU., el 27 de octubre de 2026. ( EFE )

Para entender cómo el "modesto" Milwaukee ha jugado como invencible, en el sentido amplio de la palabra, hay que apuntar a una consistencia inusual en el béisbol por un tramo de medio año. El libreto perfecto. Desde mayo, el plantel que dirige Pat Murphy ha sido el mejor, no importa el nombre o billetera del rival.

El equipo firmó la mejor marca de las Grandes Ligas (103-59) y el diferencial de carreras más dominante (+214) impulsados por un modelo integral que combina la excelencia en los pequeños detalles con un pitcheo de élite. Lejos de depender del cuadrangular, la de los Brewers fue la segunda mejor ofensiva de la MLB (832 carreras, 5.14 por juego) a través del volumen de embasado, la velocidad y la ejecución en los márgenes.

Un reparto equilibrado

Líderes en bateo (.258) y porcentaje de embasarse (.341), los Cerveceros compensaron su bajo total de jonrones (154, empatados en el puesto 28) con pragmatismo: quintos en dobles (279), en robos de base (162) y en toques de sacrificio (37), evitando con frecuencia las jugadas de doble play.

No obstante, la potencia resurgió en la recta final. Tras registrar un slugging de .430 en septiembre, el equipo ha conectado 13 jonrones en 12 juegos de postemporada. En la fase regular, esa producción fue encabezada por Jake Bauers (26), Jackson Chourio (25), Brice Turang (21) y William Contreras (18).

En la contraparte, el cuerpo de pitcheo registró la segunda efectividad más baja de la gran carpa (3.51), segundo en ponches (1,544) con un sólido control de corredores (WHIP de 1.18, 4.°). La rotación -encabezada por el virtual ganador del Cy Young, Jacob Misiorowski, y Logan Henderson- cuenta con el respaldo de una defensa de alta gama, quinta en outs sobre el promedio (OAA) y sexta en eficiencia defensiva (.712).

El bullpen funciona como un cerrojo. El zurdo Aaron Ashby ha seguido dominante en la postemporada tras ponchar a 116 rivales en la fase regular. Junto a él, el dominicano Abner Uribe (efectividad de 1.97 en la campaña) y el cerrador Trevor Megill le otorgan a Milwaukee la profundidad necesaria para sofocar las rebeliones enemigas.

Con un récord combinado de 114-61 sumando los playoffs (donde registran un contundente 11-2), Milwaukee ha sido el conjunto más consistente del béisbol. Aunque las series cortas de postemporada suelen ser impredecibles, el equilibrio entre bateo situacional, cobertura defensiva y un pitcheo de nivel superior este equipo no olvidó la fórmula. Están a un paso de terminar con 57 años de espera.