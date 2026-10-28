Una estrategia que los mánagers cumplen sin discusión

"Estudia el pasado si quieres pronosticar el futuro." Confucio Filósofo “

La estrategia del pitcher zurdo frente al bateador de ese lado y del bateador derecho frente al pitcher de su misma mano es una práctica que los mánagers cumplen sin discusión.

El cuerpo técnico de los equipos compila informaciones desde todos los ángulos para frenar la ofensiva y cada jugador de la defensa tiene el historial del bateador.

En el abanico de preguntas y discusiones que se dan en las peñas deportivas está la del dominio del pitcher zurdo sobre el bateador izquierdo. Voy a poner de ejemplo a Ted Williams, considerado uno de los mejores bateadores de este pasatiempo. Bateador izquierdo. A los pitchers zurdos les promedió .312 y a los derechos, .350.

Ricardo Carty. Bateador derecho. A los pitchers derechos les bateó .298 y a los zurdos, .306.

Cito estos dos bateadores como una muestra de por qué los mánagers insisten tanto en esa teoría. Yo soy de los que creen que pitchers del calibre de Sandy Koufax, Bob Gibson, Greg Maddux, Juan Marichal, Pedro Martínez, Nolan Ryan, Randy Johnson, Steve Carlton y Warren Spahn dominaban tanto al bateador zurdo como al derecho.

A los que somos adictos al béisbol, muchas veces esa cantidad de cambios de pitchers nos saca de concentración.

Los que seguimos este pasatiempo, hoy una verdadera industria de la tecnología informática, no tenemos dudas en reconocer que es un deporte repleto de data.

Revisando textos para tratar de confirmar la muy traída y llevada teoría de la mayor efectividad de los lanzadores zurdos contra los bateadores zurdos, lo único que encontré fue una referencia, solo eso, una referencia de que el legendario capataz John McGraw fue a quien se le ocurrió la idea de que un tirador zurdo tenía ventaja sobre un bateador de esa mano; lo demás es pura teoría.

La historia del béisbol en la Enciclopedia Macmillan consigna el nombre del primer bateador ambidextro: Bob Ferguson, en 1871, aunque la Society For American Baseball Research señala que fue un año antes.

Y también el del primero que ganó un título de bateo desempeñándose a las dos manos, Tommy Tucker, en la Asociación Americana, en 1889, promediando .372.

La teoría fue ganando adeptos, año por año, liga tras liga, de tal manera que hoy día son enviados a la banca buenos bateadores zurdos cuando un tirador de esa mano es el abridor del juego.

No se concibe a un mánager, porque lo sepulta la crítica, que deje batear a un zurdo en una situación decisiva del juego si es un lanzador siniestro el que ocupa el montículo.

Un día como hoy 1973: Von Joshua, jardinero del Licey, disparó cuatro hits en la victoria de su equipo 6-3 sobre las Águilas. Joshua está en el país como coach de los Tigres. 1974: En el estadio Cibao, el lanzador Larry Gowell, en siete entradas, y Santo Alcalá, en dos, lanzaron por los Leones del Escogido un juego sin hits frente a las Águilas que terminó 3-1. 1986: Las Águilas del Cibao derrotaron 6-4 a las Estrellas de Oriente, cuando Cecilio Guante lanzó para conseguir su salvamento número 30 de por vida. 1994: En un partido entre los Leones del Escogido y los Tigres del Licey, Alex Rodríguez hizo su debut en las paradas cortas de los melenudos y cometió dos errores, incluido uno en la octava entrada sobre una línea de Bernardo -El Pupo- Brito. Con el bate se fue de 4-1, con un ponche. Licey ganó 7-2.