Reggie Jackson, grande en octubre antes de llegar al Bronx

""Es mejor cortar la pizza en cuatro pedazos porque no tengo tanta hambre como para comer seis"" Yogi Berra “

El Señor Octubre ganó cinco títulos de la Serie Mundial durante su carrera que lo llevó al Salón de la Fama de Cooperstown. Es fácil olvidar que Reggie Jackson ya había ganado tres anillos con los Atléticos de Oakland (1972, 73 y 74) antes de acabar en el Bronx y agrandar la leyenda.

Estuvo en los playoffs en 1972, pero no llegó a la final ganada ante los Rojos, ya que sufrió una grave lesión en el músculo isquiotibial (corva) durante el quinto y decisivo partido de la Serie de Campeonato contra los Tigres de Detroit.

Todo el mundo recuerda lo que hizo por Nueva York porque acaparó más titulares. Jackson incluso ganó el premio al MVP de la serie en 1973 contra los Mets de New York tras batear .310/.355/.586 en 31 apariciones al bate con los californianos.

Sin embargo, esa actuación incluyó solo un jonrón. Ocho de sus 10 cuadrangulares en la Serie Mundial fueron con los Bombarderos del Bronx. La actuación más impactante llegó en la edición de 1977. Jackson conectó cinco vuelacercas que incluyeron tres en el sexto encuentro, con ocho carreras impulsadas. Logró una línea de .450/.542/1.250 y el premio al MVP.

Jackson no fue tan dominante el año siguiente, pero aun así lo hizo bien durante otra carrera por el título de los Yankees. Bateó .391/.500/.696 con dos jonrones y ocho carreras impulsadas en 28 apariciones al plato.

Cuando se habla de jonrones en el Clásico de Otoño, Reggie Jackson, el Señor Octubre domina la admiración del Soberano.

HISTORIA

El 29 de enero 1999, los el Licey toma el comando del partido con dos carreras en el tercero remolcadas por doble de Manny Martínez, pero el Escogido en el cierre de este episodio igualaron las acciones a dos. El partido era dominado por los Leones (7-6) cuando en el octavo episodio pisaron el pentágono en tres ocasiones, producto de un doble de Abraham Núñez.

Los Tigres fabricaron un rally de cuatro en el sexto con jonrón de Russel Branyan en rol de emergente por Fernando Seguignol y otro de cuatro con vueltas impulsadas de Ron Belliard y Manny Martínez al as del relevo Anthony Chávez. Los Tigres ganaron 10-7, la derrota más frustratoria del Escogido en los últimos años.

UN DíA COMO HOY

1975, Federico Velásquez, del Licey, disparó jonrón, doble y sencillo, con dos anotadas y tres remolcadas y Cesarín Gerónimo se fue de 4-3 en la victoria 7-5 sobre las Águilas.

1976, Rod Dressler y Stan Wall (Licey) se combinaron para dejar al Escogido en 8 hits, y lograr una blanqueada 3-0.

1981, las Estrellas derrotan 6-5 a al Escogido, donde Silvano Quezada obtuvo su victoria 64 de por vida.