Jacob Misiorowski y la radiografía de una velocidad sin precedentes

Jacob Misiorowski en acción durante el Juego 5 de la Serie Mundial en el Tropicana Field en St. Petersburg, Florida, EE. UU., el 28 de octubre de 2026. ( EFE )

Para estos Cerveceros ganar la Serie Mundial se requirió de una sincronización perfecta de actores de corto vuelo en la MLB, con el complemento de veteranos y una gran dirección desde la oficina al dugout. En el grupo sobresalió un lanzador que promete marcar la época más salvaje para los bateadores hacer contacto.

Lo exhibido por Jacob Misiorowski este año es de locura, una actuación que merece ahondar para entender el desafío a las reglas de la física que ha hecho común el As de los Brewers.

Jordan Hicks (White Sox) tenía desde 2017 el récord de pitcheos sobre las 100 millas por hora con 671. Este año Misiorowski logró 1,114, un 42 % de sus 2,649 envíos, incluyendo 66 de los 95 que tiró a los Filis, el 12 de junio, con 15 ponches. Ese día, la mascota del receptor William Contreras "gritó".

En la postemporada el de Missouri también trituró marcas. Pero no se trata de superar el millar de pitcheos a velocidad de tres dígitos; es lo efectivo que fue el gigante (6´7 pies y 200 libras) de 24 años en su segunda temporada y cómo alimenta la ya esparcida idea de neutralizar la ofensiva con potencia, un dolor de cabeza para la MLB que busca como frenarla.

Una potencia bien capitalizada

Según Baseballsavant, el Big Data de libre acceso de la MLB, cuando The Miz alcanzó las 100 mph solo aceptó 36 imparables, repartidos en 30 sencillos, tres jonrones, dos triples y un doble.

Con ese arsenal limitó a la oposición a batear .142 (la media de la MLB fue .244), el OBP lo dejó en .205 (desde los .318 general), el slugging en .198 (desde los .400) y el OPS en .403 (desde los .719).

La alta velocidad no es suficiente para intimidar a bateadores con visión del halcón y capacidad de reacción de karatecas. Es que Misiorowski lo hace con una precisión de GPS. De esos 1,114 lanzamientos sobre las 100 mph (incluyendo 36 sobre las 103) hubo 849 en las aéreas heart y shadow, la zona central donde el árbitro tiene licencia para llamar strikes sin temor a reversión del ABS Challenge.

Esta pasada campaña 98 lanzadores hicieron al menos un pitcheo a 100 mph. Cuando Statcast comenzó a medir la velocidad con radares de una generación más precisa solo fueron 20, liderados por Joel Zumaya con 64. Ese 2008 hubo 3,756 pitcheos de tres dígitos. En 2026 se alcanzó los 31,686.

Misiorowski tiró hasta el sexto episodio del quinto partido de la Serie Mundial. Cerró la fase regular con 16-5, lideró la MLB en efectividad (1.80), ponches (252) y WHIP (0.80) en 174.2 episodios. El 11 de noviembre debe ganar el Cy Young de la Liga Nacional, muy probable que de forma unánime.