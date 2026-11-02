Consagraciones sobradamente merecidas

El capitán de Inglaterra, Harry Kane, gana el Balón de Oro masculino en la ceremonia de entrega de los premios Balón de Oro 2026. ( EFE/EPA/TOLGA AKMEN )

La columna, la suelo escribir los lunes a la mañana; sabía que por temas de horario no alcanzaría a hablar del Balón de Oro para el martes pasado y que, a pesar de que para este ya ni siquiera es noticia, invitarlos a conversar sobre el significado de los galardonados sigue valiendo la pena.

Hace muchos años que las mujeres en el fútbol han establecido un profesionalismo merecedor de seguir.

A base de lucha y reivindicaciones, como casi todos los espacios donde han logrado ocupar su lugar, la futbolista de élite es una atleta con un nivel especial que en lo colectivo hace que el juego tenga una sutileza, un empuje y una transparencia únicos.

Ver a Alexia Putellas recibirlo por tercera ocasión es la confirmación de que ellas lo han logrado con creces. Le tocó superar la maldita lesión del cruzado, y una vez levantada regresó para seguir siendo esa líder con hambre de ganarlo todo con el Barça de sus amores, que seguro extraña y con España, y vaya y si lo cumplió.

Ahora en London City continuará escribiendo una historia de esas que en el deporte solo están reservadas para las leyendas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/418e1139de773d70963953a81f0d5ede122a22e2w-ed5bfb0f.jpg La jugadora del Pachuca Charlyn Corral posa durante una rueda de prensa luego de obtener el galardón del Balón de Oro a la mejor delantera del 2026. (EFE/DAVID MARTÍNEZ PELCASTRE) https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/02/95599f015e9cf9bc2af9ad53708ee6c678c4be84w-16069541.jpg La española Alexia Putellas gana el Balón de Oro femenino en la ceremonia de entrega de los premios Balón de Oro 2026. (EFE/EPA/TOLGA AKMEN) ‹ >

Las estrategias

Campañas promocionales, estrategias de comunicación, entrevistas que iban y venían produciendo un ruido fastidioso desde hace meses en torno al posible ganador entre los hombres.

Al margen de toda esa estridencia, impulsada, como es costumbre hoy, por ese consumismo nocivo, la mayoría del voto de la prensa se inclinó para reconocer la extraordinaria campaña goleadora tanto con el Bayer Múnich como con su selección, del inglés Harry Kane, para mí, como para muchos, el mejor centro delantero del mundo.

Un tipo veterano que en Alemania la está rompiendo, cosechando los títulos que antes en su larga carrera no había logrado conseguir. Ensañándole al mundo que el trabajo, el esfuerzo y la dedicación son ingredientes que ayudan a superar frustraciones, momentos difíciles y que como a él, terminan premiando.

El próximo verano se jugará el mundial femenino en Brasil; España, la vigente campeona, es la principal favorita y candidata para repetir y ahí, si no pasa nada extraño, estará Alexia como se encuentra ahora labrando nuevos éxitos en la liga inglesa.

Harry suma ya diez goles contando todas las competiciones esta temporada, la máquina no deja de producir y si su equipo logra destronar al PSG del parnaso europeo es muy probable que la foto de la semana pasada en Londres se vuelva repetir.