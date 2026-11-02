Las Águilas deben jugar para .500 en noviembre si aspiran a clasificar

Las Águilas Cibaeñas llegaron ayer domingo al Estadio Quisqueya-Juan Marichal con récord de 3-8, porcentaje de .273, ocupando el último lugar a 4.5 del primero que tiene como dueños a los Tigres del Licey y Leones del Escogido con registro de 8-4.

El pitcheo de las Águilas ha realizado su trabajo, no así su bateo, que no ha respondido y eso es preocupante.

Es importante en la Liga Dominicana en un torneo de 50 juegos llegar al 15 de noviembre jugando sobre .500.

El mánager Pipe Urueta conoce bien esta liga y en los momentos de crisis quiénes son los que pagan los platos rotos.

MODELO ÚNICO: Leroy "Satchel" Paige gustaba mucho de jugar para el público; con su particular manera de lanzar llenaba los parques, por lo que era contratado por diferentes equipos para asegurar el espectáculo. A lo largo de los años su fama crecía, pero siempre mantuvo su principal objetivo: jugar en las ligas mayores, sueño que se hizo realidad el 9 de julio de 1948 a la edad de 42 años, cuando debutó con los Indios de Cleveland, siendo así el debutante de mayor edad en la historia. Según la leyenda, el propietario de los Indios, Bill Veeck, quiso probar a "Satchel" antes de contratarlo: puso un cigarrillo en el suelo a manera de home, y Paige debería lanzar sobre él. "Satchel" solo erró uno de cinco lanzamientos. Joe DiMaggio dijo en una ocasión: "Es el mejor y más veloz pitcher que he enfrentado".

HISTÓRICA: El 5 de febrero de 1956 los Leones conquistaron el banderín del primer torneo bajo luces enfrentando a las Águilas.

El periódico El Caribe, en su edición del lunes 6 de febrero, en la primera página trajo a 8 columnas el título siguiente: "Leones ganan campeonato Padre de la Patria".

La reseña del juego en la primera página y en la página 7 de la sección deportiva aparece con un título en grande: "Escogido campeón 1956".

Los Leones del Escogido, luchando con tenacidad desde el comienzo hasta el último out, se alzaron con la victoria frente al colectivo del Cibao 9 carreras por 4. El lanzador ganador fue el estadounidense Jim Hughes, quien lanzó seis episodios; perdió Bob Alexander. Fue la tercera victoria para Hughes en la serie y junto a Willie "El Loquito" Kirkland y Osvaldo Virgil que batearon .500 fueron los pilares del triunfo rojo.

La crónica de Héctor Celado en El Caribe dice: "Jim Hughes empleó lanzamientos de tornillo y de resbalón y más bien parecía flotar la bola cuando empleaba el nudillo".

La serie estaba pactada a siete juegos y se fue al máximo. La crónica de Celado agrega: "Las Águilas perdieron, pero no sin antes dar demostración de su poderío de bateo anotando cuatro carreras, dos en la séptima y dos en la octava".

No fue una victoria a cogerse de las manos. La lucha resultó digna de la corona; fue una lucha heroica de ambas novenas.

Un día como hoy En 1947: Oscar Mir Flores, de los Tiburones de Aguadilla, blanquea 3-0 a los Cangrejeros de Santurce en su segunda salida en el béisbol de Puerto Rico. Mir Flores fue uno de los tantos peloteros dominicanos que jugaron como refuerzos en el Caribe.

En 1951: En México, la selección de béisbol de República Dominicana derrotó a Costa Rica 7-4 en la XII Serie Mundial de Béisbol Amateur celebrado en el parque Delta.

En 1978: La Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom) y la Federación de Peloteros Profesionales llegan a un acuerdo para poner fin a una amenaza de huelga en el torneo.