México y grandes refuerzos en la Liga Dominicana de Béisbol

José Urquidy ( CEDIDA POR LEONES DEL ESCOGIDO )

La Liga Dominicana de Béisbol tenía el privilegio de nutrirse con los mejores prospectos de los equipos de Grandes Ligas. Por los diamantes de la Liga Dominicana han desfilado peloteros que fueron verdaderos refuerzos, pero eso ha dado un giro de 180 grados y México se ha convertido en la principal finca para buscar jugadores importados.

En ese grupo se recuerda a José Urquidy, Rodolfo Amador, Irwin Delgado y algunos que no son de esa nacionalidad, pero han procedido de ese circuito, como el caso de Eric Filia y Yadiel Hernández (Cuba), Micah Franklin y Matt Cepicky.

Ahora bien, ¿quién es el importado con la mejor actuación en una temporada?

Veamos algunas campañas destacadas de algunos refuerzos:

Alonzo Perry, Licey, Su Majestad, en 1953 promedió .293, con 11 jonrones, 53 remolcadas, 11 dobles, 4 triples y 16 bases robadas.

Willie Kirkland, Escogido (El Loquito), en 1955-56 bateó .284, con 9 jonrones, 60 hits y 37 impulsadas.

Jim Beauchamp, Licey, en 1970-71 bateó .387, con 14 dobles, 6 dobles, 7 jonrones y 51 impulsadas.

Ralph Garr, Estrellas de Oriente, en 1970-71, 230 turnos, 58 anotadas, 105 hits, 24 remolcadas y .457 de promedio.

Dick Stuart (El Peje Cajón), en 1957-58 con las Águilas, 177 turnos, 49 hits, 6 dobles, 14 jonrones (13 en el Estadio Trujillo), 33 impulsadas y .277 de promedio.

Frank Howard, Escogido, 1959-60, .307 de average, 218 turnos, 67 hits, 14 dobles, 3 triples, 9 jonrones y 46 remolcadas.

Bob Beall, Águilas, 1978-79, bateó .304, de 178-55, 7 jonrones, 36 remolcadas y 66 bases por bolas.

Ralph Bryant, con el Escogido en 1986-87, promedio de .306 (173-53), 12 dobles, 13 jonrones y 28 impulsadas.

Eric Byrnes, Licey, 2001-02, el "Capitán América", .345 de average (174-60), 9 dobles, 11 jonrones y 37 impulsadas.

Joe Desa, Escogido, 1981-82, bateó .332 (196-65), con 30 impulsadas.

Steve Garvey, con el Licey en 1972-73, promedio de .330, 63 hits en 203 VB, 13 dobles y 32 remolcadas.

Ken Landreaux, Águilas Cibaeñas, 1980-81, líder de bateo con .394 (142-56), 31 CA, 36 CE y 11 dobles.

Dave Parker (La Cobra), average de .345 (229-79), 10 H2, 6 HR, 24 CE y 14 BR.

Charlie Sands, Águilas Cibaeñas, promedio de .307 (163-50), 9 dobles, 10 jonrones, 33 impulsadas y 55 bases por bolas.

El tema es interesante, sobre todo a la hora de definir quién ha sido el mejor refuerzo en la Liga Dominicana.

HISTORIA: El primer juego de una serie final que terminó por la vía de la blanqueada con score de 1-0 fue en el cuarto desafío, el 14 de septiembre de 1952, en el estadio de La Normal, donde las Águilas Cibaeñas, con Tomás Gómez Checo en la lomita, derrotaron a los Tigres del Licey.

La primera blanqueada en un playoff final fue el 15 de septiembre de 1951, cuando los Tigres del Licey, con Sugar Caine en la lomita, se alzaron 8-0 ante los Leones del Escogido, en el primer encuentro.

Caine llegó al séptimo episodio sin permitirles hits a los melenudos, cuando aceptó un triple de Macuquín Félix, que, tratando de llegar a la goma para convertirlo en jonrón, fue "pelado" en el pentágono.

En la "Época de las Luces", la primera blanqueada con score de 1-0 se produjo en la serie final de Escogido y Águilas, el 31 de enero de 1961, en el estadio Cibao, en el sexto partido.

Las Águilas, con Octavio Acosta en la colina de los sustos, aceptaron tres hits. El pitcher derrotado fue George "Garabato" Sackie.

Un día como hoy En 1977, Pedro Borbón y Carlos Julio Pérez unieron su trabajo monticular para que el Licey blanqueara 4-0 a las Estrellas de Oriente en el primer encuentro televisado desde el estadio Tetelo Vargas a través de Rahintel, canales 7 y 11. En 1980, el líder jonronero de Japón, Sadaharu Oh, anunció su retiro. Disparó 868 jonrones. En 1984, el lanzador derecho Mike Torrez permitió cuatro hits en 7 innings para conducir al Licey a una victoria 3-2 sobre los Caimanes del Sur. En 1988, los serpentineros Dennis Jones y José Román se combinaron para maniatar a los Azucareros del Este y darles a las Águilas del Cibao un triunfo 6-0. Los Toros conectaron un hit que salió del bate de Bernie Tatis.