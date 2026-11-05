Manuel "Cocaína" García: su anestesia en los diamantes de RD

Los diamantes dominicanos, dentro de las líneas de cal, han tenido el privilegio de ver todo tipo de jugadores pisando la grama con sus spikes. Manuel "Cocaína" García, nativo de Manacas, Cuba, con 46 años, militó en la Liga Dominicana en la pelota de verano en 1951 con las Estrellas Orientales y los Tigres del Licey.

Su desempeño combinado fue efímero: récord de 1-1, con 4.73 de efectividad, 13.1 innings, 15 hits permitidos, 7 carreras limpias, 5 bases por bolas y 7 ponches. Como bateador, en 3 juegos con los Paquidermos bateó de 6-1, un doble y .167, y con el Licey, de 8-3 y .375.

En el campeonato de 1937, defendió los colores de las Estrellas Orientales, donde registró un promedio de bateo de .254 y, en la lomita, 5-3.

Fue bautizado y conocido como "la droga del béisbol cubano"... Ese apodo no fue por la adicción al polvo blanco, sino porque la combinación de sus lanzamientos de rectas y curvas endrogaba y anestesiaba a los rivales.

García debutó en la Liga de Cuba en 1926, con los Alacranes del Almendares. Además de lanzar, también le gustaba batear, aunque sus resultados no fueron iguales y en 1926 apenas promedió para .222.

En febrero de 1929, Manuel García (Cocaína) se unió a las Estrellas Cubanas, un equipo que realizó una gira de exhibición en la República Dominicana. El combinado fue dirigido por Pelayo Chacón, quien también jugó campocorto para las Estrellas Cubanas.

Las posiciones de los jugadores del equipo fueron: Guillermo Ángulo (1B), Miguel Solís (2B), Pelayo Chacón (SS), Pedro Arango (3B), Luis Castro (C), Alejandro Oms (OF) y Manolo Funes (OF). Los lanzadores fueron Ramón Bragaña, Cocaína García y Bombín Pedroso.

Bragaña y García también jugaron en el jardín cuando no estaban lanzando. Después de la conclusión de la gira de exhibición de las Estrellas Cubanas, Cocaína se quedó en la República Dominicana, jugando para los Tigres del Licey en la temporada de 1929.

García, junto con Alejandro Oms, Ramón Bragaña, Pelayo Chacón y Pedro Arango, fue reclutado por el presidente del Licey, el doctor José E. Aybar, que había recaudado $12,000 de los partidarios adinerados del equipo para pagar a los cubanos por jugar para el Licey.

Los Tigres del Licey fueron manejados por Charles Dore. Cuando no estaba lanzando para los Tigres, jugaba en el jardín central.

Frecuencia de jonrones: Dick Stuart (El Peje Cajón) disparó un jonrón cada 12.6 turnos al bate, y los 14 los apantalló en 46 juegos. Freddy García logró sus 14 con una frecuencia de 16.57.

Un día como hoy 1958: En Santiago, el lanzador importado Bennie Daniels lanzó una blanqueada de tres hits para guiar a las Águilas Cibaeñas a una victoria 7-0. Esta fue la primera blanqueada en el Estadio Leonidas Radhamés, hoy Estadio Cibao. El lanzador derrotado fue Bob Gibson.

1960: Los Tigres del Licey derrotaron 5-1 a las Águilas Cibaeñas, cuando el lanzador zurdo Guayubín Olivo ponchó a 13 por segunda ocasión en su carrera.

2022: El sábado 5 de noviembre, Licey venció 2-1 a las Estrellas Orientales, quinta victoria en línea del Glorioso. La vuelta decisiva fue producto de un jonrón de Ramón Hernández.