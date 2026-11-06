El fenómeno japonés que amenaza con esfumar dólares de RD

Si el eventual paro laboral en las Grandes Ligas a partir del 1 de diciembre ya altera los planes a cientos de adolescentes dominicanos habilitados para firmar a partir del 15 de enero, el jueves llegó una nota desde Japón que amenaza con alterar más las cosas.

El derecho Shoki Oda, un fenómeno cuya recta ya tocan las 97 millas a los 18 años, haría sesiones privadas ante equipos como Dodgers, Yankees y Phillies, de acuerdo al insider Francys Romero.

Dado que Oda rechazó firmar con los Gigantes de Yomiuri, que lo tomaron en la primera ronda del draft nipón de este año, es elegible para ser reclutado en la MLB sin pasar por subasta o la NCAA.

Si Oda acuerda con un equipo de la MLB esa organización tendrá que reestructurar o romper preacuerdos con talentos latinoamericanos que ha evaluado por más de un lustro, una parte ya se entrena en sus academias y con el que solo necesita rubricar unos documentos para oficializar la relación.

La referencia más fresca

En noviembre de 2024 cuando Roki Sasaki decidió abandonar los Chiba Lotte Marines, los Dodgers vaciaron su presupuesto internacional para ficharlo por un bono de 6,5 millones de dólares.

Uno de esos talentos preacordados con el equipo angelino era el campo corto Darell Morel, por 900 mil dólares. Una semana antes de la firma, el equipo pidió renegociar a lo que el entrenador de Morel, José Serra, rechazó. Pudo conseguir 1,9 millones con los Piratas, pero el suyo fue una excepción.

Esos programas que invirtieron años y miles de dólares vieron esfumarse tiempo, sueños y dinero.

Dentro de la clase internacional llamada a firmar el próximo año sobresalen los torpederos dominicanos Alfredo Sena (por quien los Braves pagarían alrededor de 5 millones de dólares), Mairon de la Rosa, Eddy Hernández, Axel Carrasco, Boni Guzmán, Eudy Yuten, Euniel de la Cruz, Ángel Montero, Wilson Reyes y Adrián Segura.

También los jardineros Miguel Grullón, Dylan García, Carlos Reyes y Junior Fortunato y el receptor Eddy Beato. Mariners y Giants serían de los clubes que otorgarán bonos altos, igual que Rangers, Astros, Guardians, Mets, Athletics y Dodgers.

Grandes Ligas quiere que el fichaje del talento internacional sea (mayormente) a través de un draft y ha puesto sobre la mesa otra oferta al sindicato de jugadores. Plantea subir la edad de 16 a 18 años, que sean 12 rondas (360 firmas garantizadas) comenzando con 200 millones de dólares.