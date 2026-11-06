Emilio Bonifacio, una proeza de un inmortal

Emilio Bonifacio, de los Tigres del Licey, se dirige hacia la inicial luego de consiguir su hit 500 la noche del miércoles 4 de noviembre de 2026 en el triunfo de su equipo sobre los Toros del Este 9-5 en el Estadio Francisco Micheli. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

"El problema de nuestra época consiste en que sus hombres no quieren ser útiles, sino importantes." Winston Churchill Político “

El béisbol se nutre y conforma su zapata con las proezas históricas de sus jugadores.

Los 500 hits de por vida alcanzados por Emilio Bonifacio deben ser aupados porque le dan vigor y colorido al jugador y una promoción especial a la franquicia. Con el sello especial de que tiene la virtud de convertir en doble un toque de bola, como lo hizo en el juego del miércoles.

Los 500 hits del "capitán Bonifacio", guardando la distancia, tienen una similitud con los 3,000 en Grandes Ligas. En la Liga Dominicana solo 23 jugadores han coleccionado 500 o más hits, y es el octavo en el club del Glorioso.

Los equipos deben promocionar las hazañas de sus jugadores para crear idolatría entre la afición.

La marca de juegos conectando de hit en forma consecutiva de todos los tiempos está en poder de Domingo Cedeño, con 30, con los Toros del Este, superando la de 27 que estableció Alonzo Perry con el Licey en 1951. La marca de Cedeño, en 1995-96, es otro de los récords sagrados del béisbol dominicano.

Domingo bateó de hit en los 30 partidos en que participó. Inició la cadena el 27 de octubre de 1995, bateando de 5-1, y concluyó el 30 de diciembre, ligando par de hits en cuatro turnos.

Fue el líder de bateo con promedio de .418. En la seguidilla de 30 juegos disparó 49 hits, coleccionó 17 juegos de hits múltiples, con 5 dobles, 4 triples y un jonrón.

HISTÓRICA: El 11 de noviembre de 1987, en San Cristóbal, en el primer episodio del encuentro entre los Caimanes del Sur y los Leones del Escogido, Rufino Linares conectó un doble que empujó desde segunda a Junior Noboa y avanzó a tercera a Ralph Bryant, para lograr en su carrera 200 impulsadas.

La víctima del batazo del Rufo fue Wally Whitehurst. Los Leones ganaron el desafío 6-3.

BLANQUEADAS: El 13 de julio de 1953, el lanzador derecho Federico "Chichí" Olivo lanzó la tercera blanqueada consecutiva para el pitcheo de los Tigres del Licey ante los Leones del Escogido, para extender a cinco el número de nueve ceros que le propinaron al equipo rojo de manera seguida.

Dos fueron del pitcheo de las Águilas del Cibao y tres del Licey.

Un día como hoy 1974: Los Medias Rojas de Boston dejan libre a Juan Marichal, quien fue firmado por los Dodgers el 15 de marzo de 1975.

1983: Los Azucareros del Este derrotan 6-5 a los Tigres del Licey, encuentro en el que Rafael Landestoy se estafó su base 100 de por vida.

2004: Las Águilas Cibaeñas derrotan 3-1 a los Leones del Escogido, encuentro en el que Guillermo García fletó su jonrón 50 de por vida ante el lanzador Jesús Sánchez.