Con Feldeine, el básquet dominicano volvió al primer mundo

En el premundial de 2013 en Caracas, Feldeine fue desequilibrante para la clasificación dominicana. ( CEDIDA POR FEDOMBAL )

James Feldeine anunció el viernes el fin de su carrera profesional en el básquet, un viaje de casi dos décadas en la que, sin pasar por la NBA, construyó un expediente que debe conducirlo "sin arrugas" al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

Si bien el escolta apenas disputó 24 partidos oficiales con el quinteto nacional e intervino en tres torneos en un tramo de tres años, su aterrizaje en 2013 fue crucial para terminar con esa larga travesía en el desierto del quinteto nacional fuera del primer mundo.

Entonces, Dominicana llegó al FIBA Americas Championship de Caracas con 35 años sin poder clasificarse a la Copa del Mundo. Ni juntar cuatro años antes en San Juan, Puerto Rico, a los ya titulares NBA Al Horford, Francisco García y Charlie Villanueva fue suficiente. Esa gesta de 1978 era la única que aparecía en la guía histórica de la Fedombal.

El torneo clave

En el Poliedro de la capital bolivariana, bajo la dirección de Orlando Antigua, un Feldeine en su prime encabezó la ofensiva quisqueyana (140 puntos en 10 choques) para sellar la segunda clasificación mundialista. El escolta lideró la anotación en esos triunfos claves sobre la Argentina de Luis Scola y Facundo Campazzo (21 puntos) y la Canadá de Corey Joseph y Tristan Thompson (20), y fue desequilibrante en la victoria sobre el Puerto Rico de Carlos Arroyo (17).

Juntar en cancha a García, Jack Michael Martínez, Eulis Báez, Edgar Sosa y Feldeine terminó con generaciones de frustraciones. Su paso por el quinteto continuó en el Mundial de España en 2024 y culminó en el preolímpico de México en 2015.

Su toque anotador le permitió hacer una carrera de 14 años en Europa y salir campeón con grandes clubes como el Panathinaikos griego, el Hapoel Tel Avic israelí y el Estrellas Rojas de Belgrado serbio. Los 763 puntos y 87 partidos son marcas para dominicano en la Euroliga. También reforzó en España, Italia, Kuwait, Puerto Rico y Uruguay.

Sus últimos disparos como profesional los lanzó con Bameso en el TBS Distrital 2026. Desde ese 2014, Dominicana no ha fallado en asistir a la Copa del Mundo y apunta volver en 2027. No fue un gusto que se dio esa afición por casi cuatro décadas, una que ayudó a acabar Feldeine, nacido en el Bronx de madre dominicana.

Edgar Sosa, su amigo de infancia y de historia similar, puso fin a su carrera este año cuando la guerra en Irán lo atrapó allí. Son aportes de esa diáspora sin cuya tinta no se pudiera escribir el salto dominicano en el último siglo.