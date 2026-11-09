La leyenda de los 411, de Rafael Rubí a Dick Stuart

"Malgasté el tiempo, ahora el tiempo me malgasta a mí" William Shakes peare “

En laningún jugador de los cuatro equipos, Aguilas y Estrellas fletópor los 411 del jardín central del estadio Trujillo, hoy Quisqueya-Juan Marichal.

Dick Stuart (AC), bautizado por Rafael Rubí (El Dinámico) "Peje Cajón", el 9 de noviembre de 1957 le engarzó una recta a Roy Rippelmayer de las Estrellas Orientales y la sacó por los 411.

Así nació la leyenda de lo difícil que era dar jonrón por esa zona.

Luego siguieron Alonzo Perry (L), 22 de enero de 1958 a Fred Kipp (E). Frank Howard (E) el 17 de enero 1960 a Manuel Polanco (L).

Hubo un largo período sin jonrones por el "Muro Verde", hasta que Bernardo Brito (L) el 8 de diciembre de 1990 le disparó soberbia línea a Ramón Mañón (E).

Los 3 jonrones de Llena: Winston Enriquillo Llenas Dávila fue un bateador clase aparte.

El Chilote Llenas, antesalista de las Águilas Cibaeñas, despachó tres cuadrangulares para encabezar la paliza de 20 carreras por 5 que le propinaron los cibaeños a los Leones del Escogido en el partido escenificado el sábado 9 de noviembre de 1968 en el Estadio Cibao.

Chilote, en ese entonces se convirtió junto a Rico Carty en los únicos peloteros en lograr esta hazaña en el béisbol profesional dominicano. Carty logró cristalizar esta proeza en 1966.

Las Águilas se medían contra los Leones del Escogido ese sabatino 9 de noviembre de 1968, cuando Llenas se enfrentó a Jay Ritchie en el tercer episodio y envió la pelota sobre la verja del jardín izquierdo.

Ya para el quinto acto, los melenudos tenían en el box al eficiente Danilo Rivas y Llenas puso la pelota a viajar para el segundo tetrabases de la noche.

En el séptimo, uno de los bateadores más virtuosos del béisbol dominicano estaba en el montículo, Mateo Rojas Alou y Chilote tomó otro turno de calidad depositando la pelota detrás de la verja.

Con esta jornada Chilote igualaba a Carty quien había sacado tres pelotas la noche del 10 de diciembre de 1966, es decir, dos años antes, frente a los Tigres del Licey.

Los jonrones de Rico fueron en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, dos contra Pedro Borbón, en el primero y cuarto episodio y Garabato Sackie en el sexto.

El tercera base aguilucho despachó tres jonrones y un sencillo en este juego empujando siete carreras para empatar el récord de Bert Haas de los Tigres del Licey en 1953.

El cambio de Betemit

Cuando se le pase revista a la historia de los grandes cambios de la pelota dominicana, en especial a los realizados por los Leones del Escogido, el de Wilson Betemit a los Gigantes del Cibao en el 2009 a cambio del jardinero José Morbán y del lanzador Randor Bierd, está entre los que debe ocupar un puesto importante entre los primeros 10.

Betemit, con promedio de .313, cerró la semana el domingo con un astronómico promedio de .444.

Por asunto de espacio no entraré en amplios detalles, pero vale recordar el de Manuel Mota al Licey por parte del Escogido y el de Jesús Rojas Alou y Federico Velásquez al mismo Licey por los melenudos el 5 de septiembre de 1972 y el de Rafael Furcal a las Águilas por Wily Mo Peña.

Hay otros memorables de otras parcelas beisboleras entre Caimanes y Escogido, y Toros y Licey que luego recordaremos.

Un día como hoy 1937: Joe Medwick, jardinero de los St. Louis Cardinals y ganador de la Triple Corona de bateo, es nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional por la Asociación de Escritores de Béisbol.

1950: El mánager de los Philadelphia Phillies, Eddie Sawyer, es elegido Mánager del Año por Associated Press.

1953: La Corte Suprema de los Estados Unidos dictamina (7-2) que el béisbol es un deporte y no un negocio comercial, por lo que no está sujeto a las leyes antimonopolio.

1976: Los Oakland Athletics dejan en libertad a Billy Williams, poniendo fin a su carrera en el Salón de la Fama tras acumular 2,711 hits, 426 jonrones y un promedio de .290.

1977: George Foster, jardinero de los Cincinnati Reds, gana el premio al MVP de la Liga Nacional tras conectar 52 jonrones e impulsar 149 carreras en la temporada.

1995: Los Seattle Mariners traspasan al infielder Dave Magadan a los Florida Marlins a cambio del lanzador Jeff Darwin y dinero en efectivo.

1996: El lanzador Hideo Nomo (Los Angeles Dodgers) es elegido Novato del Año de la Liga Nacional.

1998: La estrella de los Detroit Tigers (y exlanzador de leyenda) Catfish Hunter anuncia públicamente que padece la enfermedad de Lou Gehrig (ELA).

1998: Los Marineros de Seattle y los Filis de Filadelfia realizan un intercambio de lanzadores: Paul Spoljaric pasa a Filadelfia por Mark Leiter.



1999: Carlos Beltrán es galardonado como el Novato del Año de la Liga Americana.

