Parón de reflexiones

Homenaje al jugador fallecido Jesús de Miguel durante un entrenamiento de la Selección española. ( EFE/ RODRIGO JIMÉNEZ )

El silencio en los homenajes a Jesús de Miguel se hizo presente este fin de semana en los estadios del fútbol español. El joven jugador fallecido en cancha de manera desafortunada nos arrugó el corazón a todos.

Las reacciones de impotencia, desconcierto y tristeza profunda provocaron manifestaciones desde un sentimiento que, en medio del desasosiego, trata de buscar la respuesta a un hecho como la muerte, que en ninguna esfera de este plano tiene una explicación. Como lo escribió Valdano, «para tanto dolor es suficiente una víctima».

La vida sigue y, en el Metropolitano, el Barça, con bajas importantes, derrotó a un Atlético de Madrid que no supo capitalizar su buen arranque de partido. Se vio remontado ante un equipo que con este triunfo afianza bien su liderato. El día anterior también ganó el Real Madrid en Valencia para seguir en la pelea y prolongar su buen momento justo a partir de la ausencia de Vinicius, quien ya vuelve y será, sin dudas, la gran prueba de gestión de vestuario que le tocará afrontar a Mourinho.

Pasando a nuestro campeonato, la jornada catorce de la LDF definió este fin de semana a los cuatro equipos que jugarán las semifinales. Salcedo, Cibao, La Vega y Moca hicieron un póquer cibaeño del que saldrá el campeón del torneo. Esta instancia nos dejará emparejamientos entre clubes con rivalidades ya establecidas que seguro producirán un ambiente futbolero prometedor. Y, claro, afianza el poderío que tiene el norte del país en el fútbol. Los hechos y la historia están ahí.

Ayer arrancó de manera oficial el parón de selecciones y República Dominicana se concentra para un muy bonito amistoso el martes próximo en Uruguay. Neveleff mantiene el núcleo, algo fundamental para darle continuidad al juego del equipo ante un rival que pondrá a prueba la competitividad que buscamos alcanzar frente a selecciones de primer nivel como la Celeste.