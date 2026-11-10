En la Tommy John, la mano puede ser factor que incida

Luis Severino se sometió con éxito a la cirugía Tommy John y pudo regresar a las Grandes Ligas. ( GETTY IMAGES )

El béisbol encuentra un límite humano en esa búsqueda infinita de velocidad mezclada con movimientos en los lanzamientos para neutralizar la ofensiva. Los avances de la ciencia ayudan, pero los tendones del codo de los pitchers es el punto débil y la opción recurrente es la cirugía Tommy John, una a la que ya han apelado 702 peloteros desde que fue autorizada en 1974.

Descifrar esa epidemia de lesiones en el ligamento colateral cubital (UCL en inglés) ha apuntado por examinar la biomecánica del lanzamiento, la velocidad de la bola rápida y la carga de trabajo.

Sin embargo, un nuevo hallazgo sugiere que uno de los factores de riesgo más determinantes ha estado oculto a la vista de todos: la anatomía de la mano del lanzador.

De acuerdo con un reciente estudio analizado por el reputado ortopeda Chris Ahmad, médico jefe de los Yankees de Nueva York, existe una correlación directa entre el tamaño de la mano y la incidencia de la cirugía Tommy John.

En una muestra de 189 peloteros profesionales, aquellos que pasaron por el quirófano presentaban una envergadura de mano significativamente menor, destacando dos métricas clave: la distancia entre el pulgar y el meñique.

La explicación fisiológica reside en el esfuerzo muscular. Un lanzador con manos pequeñas debe ejercer mayor fuerza para sostener y manipular la costura de la pelota. Esta exigencia continuada acelera la fatiga del complejo flexor-pronador, el grupo muscular que actúa como un escudo dinámico para proteger el codo. Cuando ese escudo se agota por el cansancio acumulado, el estrés biomecánico del lanzamiento se transfiere de forma directa al UCL.

Más joven

El dato más alarmante del estudio señala que el 57 % de los jugadores menores de 21 años evaluados que poseían manos pequeñas ya se habían sometido a la reconstrucción del ligamento.

No obstante, el estudio de Ahmad concluye que la anatomía no es un destino inevitable, sino una herramienta analítica para ajustar la planificación. Si bien es imposible cambiar la dimensión de la mano de un lanzador, la industria del béisbol sí tiene la capacidad de modificar el plan de trabajo.

Ahmad apunta que la clave hacia el futuro radicará en la detección temprana, el diseño individualizado del repertorio de pitcheo y un desarrollo enfocado en la fisonomía real del atleta.

Las cirugías a los bigleaguers son las que ganan titulares, pero el segundo lugar lo ocupa el béisbol universitario con 478 casos según Trackapitchapp.com, que rastrea cada operación.