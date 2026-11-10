Willard Brown "El Hombre Ese" jugó con los Leones del Escogido

Willard Brown cuando jugó en la liga invernal de Puerto Rico. ( ARCHIVO/ DIARIO LIBRE )

"El Hombre Ese" era el apodo de Willard Brown en Puerto Rico y así lo siguieron llamando aquí, sobre todo la voz de la narración de Pupo Cordero. El jardinero fue uno de los bateadores más temidos en las Ligas Negras, y un asesino de los pítchers en la Liga Puertorriqueña de Invierno. Ganó la Triple Corona dos veces allí, en 1947-48 y 1949-50.

"El Hombre Ese" millitó con los Leones del Escogido en los veranos de 1951 y 1952, en los que bateó para .253 con 17 empujadas en 1951, elevando esos números a .301 y 28 al año siguiente.

Corta carrera

Desafortunadamente, solo jugó 21 partidos en las Ligas Mayores, todos durante el lapso de un mes en 1947. El miércoles 13 de agosto de 1947, en el Sportman`s Park III, bateando de emergente, se convirtió en el primer jugador negro en disparar un jonrón en la Liga Americana y el mismo fue dentro del parque para darle una dramática victoria a su equipo los Carmelitas de San Luis.

Brown tuvo problemas con el racismo y la mala calidad de su club, los Carmelitas.

En 2006, sin embargo, la grandeza de Willard Brown fue reconocida por el comité especial que lo seleccionó para ingresar al Salón de la Fama en Cooperstown.

Historia: e n noviembre de 1994, el presidente de la Liga de Béisbol, Leonardo Matos Berrido, anuncia la expulsión por 8 meses del ingeniero Tancredo Aybar Castellanos, presidente del Licey, por lo que él llamó "diversas declaraciones en la prensa local".

Un día como hoy 2003 : En el Estadio Cibao, el toletero Guillermo "Memo" García (de las Águilas Cibaeñas) conectó su jonrón número 40 de por vida en la pelota invernal dominicana, durante una jornada en la que el dirigente Félix Fermín logró su victoria número 100 al frente del conjunto aguilucho.

1974 : Tom Paciorek disparó un doble frente al lanzador Santo Alcalá para guiar a los Tigres del Licey a una victoria con marcador de 2-1 ante los Leones del Escogido.

1985: Las Águilas Cibaeñas derrotan 11x9 a los Tigres del Licey, donde Joey Meyer en el primer inning impulsó con hit a Miguel Diloné que logró su carrera anotada 400 en el béisbol dominicano.

