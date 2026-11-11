¿Amenaza el draft la existencia de la DSL?

La DSL se disputa en las modernas academias que han construido las 30 organizaciones en la República Dominicana. ( CEDIDA POR BALTIMORE ORIOLES )

El draft internacional que propone la Major League Baseball (MLB) tiene como encanto subir la edad de firma a los 18 años desde los 16 actuales, un cambio que acabaría con los preacuerdos, donde los clubes comprometen sus presupuestos con niños de 11-14 años.

Subir la edad de firma será duro, en principio, para el ecosistema por las inversiones ya realizadas en adolescentes concentrados en academias desde los 10 años. Pero en el corto plazo crearía un entorno más justo para jugador y scouts; daría a aquel talento que a los 12, 13 o 14 años no ha mostrado sus condiciones un mayor tramo para desarrollarse.

Además, combatiría la deserción escolar. En junio, la MLB informó en 62 % de los jugadores firmados en América Latina en los últimos años abandonó los estudios antes de los 14 años. Piensen que la mayoría de los que llegan a los programas no firman.

Por un tema de costos y porque los cazatalentos no tendrán que evaluarlos tan temprano, no tendría sentido reclutar niños tan temprano y mantenerlos por ocho. Esas concentraciones comenzarían sobre los 15 años, ya ese adolescente en el tramo final de la secundaria, con más alternativas para insertarse en el mundo laboral al no ser firmado.

La MLB recordó en junio que el 44 % de las firmas internacionales son despedidos al tercer año. Solo un 6 % alcanza el Big Show.

Félix Luzón, economista venezolano con publicaciones sobre el negocio del béisbol, ha sido un defensor del draft, pero apunta que subir la edad puede amenazar la existencia de la Dominican Summer League, que este año tuvo 51 equipos.

¿Una liga para una sola temporada?

"Subir la edad de firma para jugadores internacionales es un disparo al corazón de la DSL pues fue creada como tránsito para que el talento llegue a Estados Unidos. A los 18-19 no habrá paciencia por él. Si la suben y mantienen DSL se consuma el robo a su línea de tiempo", explicó Luzón.

Este año, en esa liga que sirve de primer cedazo al talento internacional y que se disputa en las academias de las 30 organizaciones en Dominicana, la edad media de los bateadores fue 17.6 años y de los lanzadores 18.5, según Baseball-Reference.

Válido preguntarse si tendría sentido mantener esa enorme estructura levantada, sobre todo en Boca Chica y Guerra, por 40 años. Un pelotero que se firme a los 18 años se le pedirá un nivel de desarrollo como los del draft doméstico, que en dos temporadas de ligas menores llegan al Big Show. Para ello están las rookies, Clase A, AA y AAA. ¿Qué sentido tendría la DSL? Solo el tiempo lo dirá... si hay draft.