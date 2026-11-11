La rivalidad de los fanáticos de Águilas-Licey

Kevin Alcántara, de los Tigres del Licey, durante el partido del pasado domingo ocho de noviembre de 2026 contra las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya Juan Marichal. ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

"Recuerda que las estadísticas de nueva generación son como el bikini. Lo que muestra es importante, pero lo que esconde es fundamental. " Anónimo “

No hay dudas de que los fanáticos de las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey son los más aguerridos, pero se están pasando de contentos y, como va subiendo la temperatura, la sangre puede llegar al río, lo que sería funesto para el campeonato.

Los jefes de grupos y sus parciales deben gozar sus triunfos, orientando de forma correcta a sus seguidores, pero deben evitar que las cuerdas se conviertan en insultos. Paren eso, que un juego de béisbol es solo un pasatiempo donde la "madre del play no cuenta".

"LA MADRE DEL PLAY": Pilindo Bonetti, además de magnate y propulsor, era un fanático que estremecía cuando hablaba. Se dejaba sentir y se le escuchaba con mucha atención. En una oportunidad que se celebraba un partido de béisbol entre Licey y Escogido, en un momento dado, el ejecutivo de los Rojos le gritó a un player del Licey, estando los Leones perdiendo el encuentro, mencionándole su madre. Al final del desafío, el pelotero esperó a Pilindo para tomarle en cuenta lo dicho por el deportista y Bonetti le señaló: "Mira, muchacho, yo me refería a la madre del play y no a tu madre". Con esta aseveración, las aguas volvieron a su cauce y no hubo que pelear, por la sagacidad mental del dirigente rojo. Se comenta que el pelotero agraviado era el cabo Sonlly Alvarado y otros refieren que fue Pindú Miranda.

A la salida de los juegos, aquello se convierte en un pandemonio. Que goce el que gane, pero no acorralen al derrotado, dentro de un marco de irrespeto.

CURIOSA: El 5 de diciembre de 1997 se produjo una curiosidad en el juego 32 entre Estrellas y Licey en el Quisqueya. Nerio Rodríguez inició por los verdes y solo pudo hacerle out a Ron Belliard con un sacrificio vía 1-4; de ahí en adelante se le embasaron seis bateadores en línea, siendo relevado por Francis Hernández, a quien Deivi Cruz recibió con triple. Lo curioso de la entrada en la que se fabricaron siete carreras es que Belliard fue el primer out y el tercero con elevado al prado derecho.

Un día como hoy En 1985, Mickey Mahler se enfrenta al Licey y al sacar el primer out en la tercera entrada llega a 500 episodios lanzados en el béisbol dominicano, siendo el primer refuerzo que llega a esa cifra.

En 1987, Rufino Linares en el primer episodio del encuentro entre Caimanes del Sur y Leones del Escogido dispara doble que empuja desde segunda Junior Noboa para alcanzar las 200 remolcadas de por vida.

En 1988, el Licey derrota al Escogido cinco por tres, donde Junior Félix de los Leones disparó dos jonrones, uno a Juan Guzmán en el quinto y otro a Tony Mack en el séptimo.