La plata dorada de Cristopher Sánchez en votación del Cy Young

Cristopher Sánchez encontró en Filadelfia una versión que nunca se vio en las ligas menores con los Rays. ( GETTY IMAGES/ORLANDO RAMÍREZ )

Hay medallas de plata con sabor a oro; como la de Luguelin Santos en Londres 2012, la de Marileidy Paulino en Tokio 2020, llegar detrás de Shohei Ohtani al MVP o perder en la final olímpica de básquet frente a las estrellas de la NBA que lleva los Estados Unidos.

El caso Cristopher Sánchez, que acaba de colgarse en su cuello por segundo año en fila ese segundo puesto al Cy Young de la Liga Nacional, merece una consideración especial. Es el primer dominicano que ocupa la casilla en campañas corridas.

Ganarle al exceso, pero controlada y aniquiladora velocidad de Jacob Misiorowski era imposible. El romanense, que encadenó 50.2 innings sin tolerar carrera (tercera mayor de la historia y máxima para zurdo) lo intentó hasta julio, pero el Fórmula 1 que manejaba el de los Brewers aceleró en una recta kilométrica y nadie más le volvió a verle la placa.

Las dos mejores campañas

Sánchez, de 29 años, ha sacado un honroso segundo lugar con la segunda mejor temporada para un zurdo dominicano en Grandes Ligas.

La mejor la consiguió él mismo, en 2026, cuando dejó su efectividad en 2.50 y fue un 78 % mejor que la media de la liga (ERA+) en 202 entradas de 212 ponches. No fue suficiente para imponerse a la mejor versión vista de Paul Skenes cuando frisó su porcentaje de carreras limpias toleradas en 1.97.

Estas últimas dos zafras, el gigante (6´6 pies) dejó atrás grandes campañas de abridores de esa mano parido por quisqueyanas, como Framber Valdez, Francisco Liriano, Wandy Rodríguez y Carlos Pérez.

Esta vez, el romanense volvió a establecer marca de estrangulados entre los izquierdos duartianos. Los 231 que logró es la décima mayor cantidad para un compatriota y solo Pedro Martínez (5 veces), Mario Soto, Juan Marichal (2) y Johnny Cueto han cosechado temporadas con más outs por esa vía.

Este año, en Baseball-Reference, solo Pete Crow-Armstrong (gran favorito a frenar este jueves la racha a Ohtani al MVP del Viejo Circuito) tuvo más WAR (9.8) que las 8.1 de Sánchez... en toda la MLB.

Como detalle, la extensión que Filadelfia le dio por siete temporadas y 88 millones de dólares comienza a ofrecer incentivos importantes según finalice al premio Cy Young es a partir de 2027. Si lo gana entre esa campaña y 2032 los Phillies le abonarán dos millones de dólares (cada vez) a su cuenta. La tabla premia hasta con 500 mil dólares si llega décimo.

Crédito al atleta y a los evaluadores que vieron en él lo que ni en Tampa (donde pasó los primeros seis años de su carrera) se descubrió. Firmado en 2014, despegó a los 26 años y no parece haber topado techo.