Las apuestas en el béisbol dominan la publicidad

En esta imagen de archivo, Pete Rose saluda al público antes de un partido contra los Washington Nationals en el Citizens Bank Park el 7 de agosto de 2022 en Filadelfia, Pensilvania. ( MITCHELL LEFF/GETTY IMAGES/AFP )

"Lo menos frecuente en este mundo es vivir. La mayoría de la gente existe, eso es todo. " Oscar Wilde “

Major League Baseball (MLB) mantuvo durante muchas décadas una política de restricción contra los juegos de azar, que los jugadores no podían ni alojarse en hoteles que tenían casinos de juego.

Hoy los casinos de juegos y las bancas deportivas son el más lucrativo soporte publicitario.

Recordamos que Willie Mays y Mickey Mantle, por aceptar ser relacionadores públicos de dos casinos en Las Vegas, fueron advertidos que si no renunciaban serían inelegibles para trabajar en el béisbol.

Cuando el gobierno del doctor Joaquín Balaguer, siendo secretario de Deportes Andrés Vanderhorst, legalizó las bancas de apuestas deportivas, un alto porcentaje del dinero recaudado fue destinado para el soporte económico del torneo de béisbol profesional. Y no se produjo ningún escándalo.

En esa ocasión y en la actualidad, la preocupación de que ese virus penetre al campo de juego y logre infectar a jugadores, mánagers y árbitros es una preocupación válida. Hace un par de años hubo fuertes rumores por los predios del Escogido con algunos jugadores, pero todo fue controlado para sanidad de este pasatiempo.

Sin embargo, hoy día el apoyo publicitario de las bancas de apuestas al campeonato de béisbol es un filón económico que dudo, por la realidad en que vivimos, que los equipos lo objeten, sobre todo por los millones que están en juego y que ya se "cantearon".

La industria del juego mueve mucho dinero, no solo en las apuestas, sino también en la publicidad de los equipos y cotizaciones de grandes deportistas, y el béisbol de las Grandes Ligas mueve todo el dinero del mundo en apuestas desde Las Vegas y Atlantic City.

Lo que hay que colocar es un muro de supervisión para que la mafia no controle y así evitar lo que sucedió con el escándalo de los Medias Blancas en 1919 o con Pete Rose, que por causa de la ludopatía, siendo mánager de Cincinnati, se "lanzaba" a favor de su enseña.

La realidad es que el producto "Bancas de Apuestas" es uno de los principales soportes de este pasatiempo.

HISTÓRICA: El 15 de noviembre de 1987, en un encuentro en que los Caimanes del Sur derrotaron 10-1 a las Águilas del Cibao, el torpedero Nelson Norman (CS) anotó su carrera 200 en el béisbol dominicano.

Un día como hoy 1971: Manuel Mota, de los Tigres del Licey, dispara en el sexto episodio un sencillo contra Dick Tidrow, de las Estrellas Orientales, único hit que permitió el lanzador oriental. El Licey ganó 1-0.

1979. En un cerrado duelo de pitcheo entre Jerry Hannahs, Licey, y Dick Williams, Escogido, la tropa azul ganó 1-0, en 11 innings. Rafael Landestoy disparó el único hit de los felinos.

2004. En el Estadio Julián Javier, Israel Alcántara, de los Tigres del Licey, disparó su jonrón 45 de por vida al lanzador Ramón Arturo Peña.