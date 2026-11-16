Para que lleguen las oportunidades algo tenemos que jugarnos. Sentados de brazos cruzados, solo pensando en el deseo, no alcanza. Hay que salir a buscarlas y, en una de esas, a lo mejor las encontramos. Así, el destino le jugó a favor a nuestra sub-17 masculina dándole la chance histórica de jugar el mundial de la categoría que inicia esta semana Catar.

Un torneo al que no clasificamos, a pesar de hacer una muy buena eliminatoria, pero la declinatoria de Estados Unidos, nuestro rival de grupo y con quien terminamos empatados en puntos en aquella ocasión, hizo que el sueño dominicano se hiciera realidad.

Pienso en ese vestuario de jóvenes tristes aquel día con la sensación de haber estado tan cerca de un objetivo que se le escapaba por el diferencial de goles, y meses después estar locos de alegría con las manos en la cabeza viendo cómo ese número que jugaron en aquella lotería hoy sirve, es válido y ganador.

También pienso en sus padres, que desde pequeños los llevan a entrenarse, escuchando en trabajos y en reuniones familiares que los metan mejor en pelota para que los firmen, que el fútbol acá es una moda y no va para ningún lado, y mientras se desarrolla la conversación, sus muchachos van camino a disputar una copa del mundo al otro lado del planeta.

Un amigo formador compartió una historia en Instagram de uno de los suyos que está entre los convocados, y pienso en todos esos entrenadores que los recibieron pequeñitos y les fueron enseñando el paro y pase, la conducción con la cabeza levantada, el control orientado, el balón al espacio, esos fundamentos que componen el juego más bonito de todos. Sepan ustedes, queridos profes, que ese esfuerzo, ese constante repetir en las canchas del país está valiendo la pena.

Hacer realidad el sueño de ser profesional tiene muchas condicionantes. Este grupo, que comanda el seleccionador Edward Acevedo, lo tiene algo encaminado, pero mientras, en lo que llega o no, se van a dar el gustazo de representarnos en una instancia única e irrepetible.

Vayan y disfruten por ustedes, y todos nosotros.