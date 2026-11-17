Juan Soto se burla al receptor surcoreano para anotar, en los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. ( AFP )

Ser el equipo de la mejor ofensiva (en totales y porcentajes) y la efectividad más baja no bastó a la República Dominicana para ganar el Clásico Mundial de Béisbol en marzo pasado. Ese batazo que faltó ante los Estados Unidos cortó las alas a los de Albert Pujols.

Pero en un año donde los atletas dominicanos volvieron a disparar el medidor emocional del orgullo patrio -desde Karl-Anthony Towns hasta Marileidy Paulino- los peloteros volvieron a hacer una muestra de desprendimiento en el Clásico que, pienso yo, no siempre se valora en su justa dimensión.

En lo personal, ver a Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto barrerse en el home ante Corea del Sur por "defender la patria" todavía hoy me impresiona. Fueron 1,265 millones de dólares "en el aire", arriesgando la inversión y planificación de tres lustros de dos empresas privadas (Blue Jays y Mets).

Lo mismo aplica para Fernando Tatis Jr., Julio Rodríguez, Manny Machado, Ketel Marte, Bryan Bello, Sandy Alcántara o Cristopher Sánchez, todos bajo acuerdos que superan los 50 millones. Si ahondas en el róster encuentras a Junior Caminero, Austin Wells, Agustín Ramírez o Abner Uribe, peloteros de salario mínimo y arbitraje, sin nada garantizado que harán fortuna como Soto o Vladdy Jr.

En la parábola bíblica de la viuda, Jesús apuntó que dio más que el resto. Aquí todos sacrificaron.

A los embajadores del Clásico les sobraba la razón para priorizar en su preparación con sus empleadores y evitar ese certamen. Igual Lionel Messi, Kylian Mbappé y Cristiano Ronaldo para no poner en peligro su salud en el Mundial y proteger a sus clubes.

En el escenario deportivo de hoy son esas estrellas millonarias las que mandan el mayor mensaje.

El valor de la chaqueta nacional

"Representar a tu país no tiene precio". Fueron palabras de Jaime David Fernández Mirabal, a sazón ministro de Deportes, a los medallistas de los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 cuando preguntaron por los incentivos. Ese estímulo ha llegado a un punto de desnaturalizar la zapata sobre la cual se construyó el movimiento olímpico.

Me pregunto hasta dónde será sostenible. ¿Qué costará al país que formó y preparó a sus atletas una medalla en Los Ángeles 2028 o Brisbane 2032?

Que el Gobierno premie a un deportista de escasos recursos (como es la mayoría) es aplaudible. Sin olvidar que ponerse el uniforme nacional debe siempre ser visto como un privilegio que no esté condicionado a qué me darán. La historia enterró las palabras aquellas de José "Grillo" Vargas. No solo los guardias están para defender la patria.