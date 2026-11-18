Melky Cabrera apareció en 15 temporadas en las Grandes Ligas y no llegó a la boleta. ( GETTY IMAGES )

Los debutantes en la lista de candidatos que tendrán los escritores para elegir la clase 2027 del Salón de la Fama nos recuerdan, cuál gota sobre la piedra cada año, el ultrafino cedazo que tiene el béisbol mayor, siquiera, para considerar a sus aspirantes a la inmortalidad.

El primer requisito es uniformarse en 10 temporadas en la MLB (así sea un partido en cada una) y que hayan transcurrido cinco campañas tras su última aparición. Pero cumplir con ese requerimiento no garantiza llegar a las papeletas que cada octubre se envían a la dirección postal de los miembros con derecho de la BBWAA.

Esta vez son los casos de los relevistas Neftalí Féliz y Pedro Strop, que aparecieron en 10 y 13 campañas, respectivamente. Ambos lanzaron en la MLB por última vez en 2021, pero el comité de evaluación no consideró que tuvieron carreras como para integrarlo al menú y se dejó en 27. Otros 14 pasaron esa primera prueba y se suman a los 13 que regresan.

Féliz arrancó una carrera como Novato del Año y All-Star en 2020, fue el cerrador con dos visitas a la Serie Mundial de los Rangers, pero en su novena campaña (2017) se mojó la pólvora.

Ya en la votación pasada vimos cómo Edinson Vólquez (15 años), Emilio Bonifacio (12), Juan Nicasio (11), Iván Nova (11), Eduardo Núñez (11) y Kelvin Herrera (10) tampoco llegaron a la papeleta. En la previa ni siquiera Melky Cabrera (15), Francisco Liriano (14) y Carlos Gómez (13) superaron ese primer filtro que el público no ve.

Es una coherencia de la Asociación de Escritores de Béisbol de América desde que comenzó a entregar el premio en 1938 y ha gozado de un prestigio tan alto que ni siquiera el poderoso sindicato o la MLB con sus premiaciones le ha restado relevancia.

Entre el estreno de Osvaldo Virgil en 1956 y hasta los peloteros dominicanos que aparecieron por última vez en 2021 hubo 684 expedientes potenciales. De ellos 145 alcanzaron la década en el Gran Circo, una liga donde la media sale ante del lustro.

Sin embargo, de ese grupo apenas 43 llegaron a la boleta, al sumar los casos para 2027 de Starlin Castro y Ervin Santana. Dicho esto, de ese universo que reunió el primer requisito de los 10 años solo el 29 % fue considerado por el jurado.

El pequeño círculo

Cuando extrae los cinco que han sido elegidos (Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y Adrián Beltré) se concluye que el 3.4 % de los quisqueyanos que figuraron en róster de 25 y 26 hombres un decenio en el Big Show en esos primeros 66 años tienen un nicho en Cooperstown.