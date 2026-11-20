La liga perdió partidos de serie regular a causa de un cierre laboral por última vez en 1994. ( GETTY IMAGES )

Hay evidencias para decir que el Alex Rodríguez empresario tiene tan buena vista y conocimientos de los negocios como ese bateador de 696 jonrones. Adquirir a los Timberwolves en sociedad con Marc Lore en 2021, un lustro después le puede reportar más dinero (si decidiera vender sus acciones) que el devengado en 22 años en la MLB, donde sentó precedentes por el tamaño de sus contratos.

Esta semana A-Rod, quien mide sus palabras con el cuidado del swing y responde con la finura de su alcance defensivo, dejó claro que para entender el kilométrico abismo que separa a dueños y jugadores en las negociaciones de un nuevo acuerdo es la fórmula para aumentar el valor de las franquicias.

La implementación del tope salarial es el nudo, pero los dueños ofrecen algo que nunca antes hicieron. Obligar a los clubes austeros a destinar en nómina un mínimo de 150 millones de dólares, que en el caso de un conjunto de playoffs como los Guardians significaría elevar su inversión en nómina en un 108 % desde los 72,8 millones de 2026.

Rodríguez dejó claro, al participar en la conferencia anual de Axios BFD para creadores de acuerdos, que el béisbol no ocupa el lugar a los ojos de los inversionistas que otros deportes.

De las tribunas a la valoración

A pesar de que la MLB la liga del planeta que lleva más público a los estadios (71,7 millones este año) su facturación y el valor de sus clubes no ocupa ese lugar. Y es el gran atractivo de los dueños.

Las franquicias de la MLB valen en promedio 3,100 millones de dólares, según Sportico y Forbes. La NBA se le despega hasta los 6,640 millones y la NFL triplican hasta los 9,340 millones. Las escuderías de la Fórmula 1 llegan a 4,550 millones.

"Creo que hay que entrar ahí y decir: ´miren, el mundo ha cambiado desde 1994. Ya no somos los número uno´", dijo A-Rod, según The Athletic. "En los últimos años, la NFL y la NBA han crecido alrededor de un 20 % anual, de forma compuesta. La NHL ha sorprendido con un 27%. Y luego está el béisbol, con un crecimiento de un solo dígito, como menos del 4 o 5%. Así que miran a las otras ligas y dicen: "Quiero lo que tienen ellos". "Tiene sentido".

Los Atlanta Braves, al ser una empresa pública que cotiza en bolsa, es la única obligada a "abrir sus libros". En 2025 el equipo ingresó por la vía de béisbol de 635 millones de dólares, pero tras los gastos e impuestos cerró con un rojo de 13,5 millones. El negocio no va por lo que se puede ganar cada año, salvo excepciones. Siempre que no haya pérdida, empatar lo justifica, pero si su valor se estanca pierde sentido.