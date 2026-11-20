"Si la gente no quiere ir al estadio, ¿cómo vas a impedírselo?" Yogi Berra Expelotero Inmortal de Cooperstown “

Este 20 de noviembre se cumplen 39 años de la proeza de José Núñez, nativo de Jarabacoa, quien les ponchó 14 bateadores a los Tigres del Licey en un triunfo de los melenudos 5-2, en 1987, para establecer un récord de ponches para un pítcher derecho dominicano en un juego de nueve innings en el estadio Quisqueya.

El sábado 10 de diciembre de 1966, el estadounidense Bob Priddy, del Escogido, les fusiló 16 a las Águilas en el estadio capitalino, pero en 13 episodios.

El récord absoluto de la Lidom para un pítcher derecho dominicano es de 15 ponches está en poder de Juan Marichal, establecido el lunes 7 de noviembre de 1960 en un partido frente a las Águilas Cibaeñas en el estadio Cibao, que también es récord para este parque.

HISTÓRICA: El 29 de noviembre de 1956, Olmedo Suárez, de los Tigres del Licey, conectó sencillo remolcador de dos carreras y el lanzador Bene Zinder tiró siete episodios de cuatro hits, siete ponches y dos bases, para derrotar 7-0 a las Águilas. Jim Daheke completó la blanqueada.

SECRETO DE ESTADO

: Desde el campeonato de 1955-56 hasta 1969-70, la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) daba a conocer la asistencia total y la pagada. Un dato clave para tomarle el pulso al torneo.

Hoy día, la asistencia a los parques de pelota es un secreto de Estado y, por ende, motivo de especulación. Igualmente, el salario de los peloteros se maneja en secreto como los informes del DNI. En el Listín Diario del 5 de diciembre de 1920 se informa que en un juego de Licey con el Central Romana pagaron 1,112 fanáticos.

Un día como hoy 1959: El estadounidense Stan Williams, el viernes 20 de noviembre, en el estadio Leonidas Radhamés, condujo a los escarlatas a derrotar a las Águilas 5-0. 1981: Teodoro Martínez, Tigres de Licey, le dispara a Nino Espinosa su hit 600. 1991: Sammy Sosa, de los Leones del Escogido, batea de 4-1, jonrón de 3 carreras, al zurdo Dennis Moeller en el triunfo de los melenudos 5-4 sobre los Azucareros del Este en el Francisco Micheli. 2009: Los Tigres del Licey derrotan 6-4 a los Toros del Este, apoyados en la ofensiva del receptor Salvador Paniagua, quien bateó de 3-3, jonrón, doble y single con dos CE.