Kamil Castillo anotó el primer gol de la historia de República Dominicana en un Mundial masculino Sub-17 al minuto 24 en el empate 1-1 ante Montenegro. ( TOMADO DE LAS REDES SOCIALES DEL D.C. UNITED )

Los sábados a la mañana, si no hay cambio de planes, la tele siempre está encendida con el partido que más me llame la atención de la Premier. Este que recién pasó lo hubo, el debut de los muchachos en Catar fue motivo suficiente para colocar a la mejor liga del mundo en un segundo plano y transmitirles, a la distancia, todo el apoyo que pueda existir.

Cuando llegas a un evento de tal magnitud, es muy probable que te toquen rivales de países que tengan más tradición futbolística que nosotros. Eso de entrada exige un trabajo mental que nos ayude a convertir la impresión en motivación y, partiendo de ahí, competir sin ningún tipo de complejos.

Desarrollo del partido

Montenegro, con quien les tocó arrancar, es uno de los últimos países en lograr su independencia en los Balcanes, un pueblo cuya gente tiene ese ADN competitivo con el que los deportistas de esa zona de Europa han logrado tantos éxitos en tabloncillos y canchas de todo el mundo.

Fue un partido en el que el ritmo lo comenzaron marcando ellos, pero los supimos contener con mucho compromiso. Abajo en el marcador y con presión, siento que en ningún momento bajamos la cabeza.

Se mantuvo el orden, controlamos la ubicación de las líneas y cuidamos los espacios. Nos atrevimos bien a buscar el resultado y recuperamos el juego.

Como el estadio era pequeño y no había mucho público, en la transmisión se coló desde las gradas un "¡Vamos, vamos que se puede!" de una mujer que se ve que conoce el carácter de los suyos, porque minutos después ese mismo aliento se transformó en un grito de gol colectivo cuando Kamil Castillo, con esa buena volea, nos puso a celebrar a todos.

Transcurrido el tiempo reglamentario se consiguió un punto valioso y, como casi todo lo que vamos alcanzando, histórico. En líneas generales creo que fuimos mejores que ellos, dominamos la posesión y generamos más remates.

Actuaciones destacadas

Disfruté además del tanto, el despliegue y el rol protagónico en el medio que asumió Luis Almonte, elegido mejor jugador del partido; el peligro en ataque que generó José Luis Mejía y, por cuestiones de ese especial sentimiento baugeriano los minutos de Diego Rey y Hugo González.

Ahora a las 10:30am toca Chile, y así como el sábado dejamos la goleada del Leeds en Stamford Bridge tirada por ahí, deseo que ninguna reunión de mi agenda sea más importante que verlos a ustedes.