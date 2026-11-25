Junior Caminero, el talento más sobresaliente de la clase interrumpida por el Covid-19. ( GETTY IMAGES )

Al completar siete temporadas de ligas menores y sin ser incluido en róster de 40 el pelotero puede declararse agente libre, cinco días después de concluir la Serie Mundial. Fue lo que hizo Robert Puasón el 2 de noviembre, mientras Junior Caminero todavía procesaba la derrota de los Rays en el Clásico de Otoño.

Al día siguiente, Jasson Domínguez debutó con las Águilas Cibaeñas tras culminar una preparación en privado con Willie Otáñez. Puasón, Domínguez y Caminero comparten ser parte de la última clase que firmó en Julio 2, en 2019, y que esperó hasta 2021 para debutar, accidentada por el COVID-19.

Los dos primeros se adueñaron de los titulares con sus bonos de 5.1 millones, cada uno, apenas el entorno de La Máxima fue a su fichaje con los Guardians, por 87,500 dólares.

Siete años más tardes, el Caminero que apuntaba a una escasa proyección de llegar a la MLB es una estrella con un valor de nueve dígitos y viene de finalizar segundo al MVP y el Puasón que prometía a los Athletics una mejor versión de José Reyes fue descartado como bateador en 2024 y el experimento como pitcher no despegó en dos años de prueba.

Domínguez, bautizado como Marciano por un enorme arsenal para impactar con poder a ambas manos y velocidad, intenta encontrar su espacio en unos Yankees que casi agotan la paciencia.

El balance de una clase por debajo. Van 10 jugadores de los firmados ese año y tres que pactaron en 2020 cuando se extendió el periodo por la pandemia que han debutado en la MLB de los 510 reclutados de matrícula dominicana, una tasa del 2.5 %.

Ese año se entregaron 17 bonos de al menos un millón. El mismo día que Puasón se declaró agente libre también lo hicieron John Díaz (Rays), Adrian Plasencia (Angels) y Kevin Madé (Cubs), que recibieron bonos de 1.5 millones de dólares los dos primeros y 1.1 millones el segundo, pero no superaron AA.

Solo dos son titulares

Ese año hubo 17 bonos de al menos un millón. Apenas cinco siguen activos. Solo Caminero y Eury Pérez son titulares. Adael Amador, Emmanuel Rodríguez y Deyvinson de los Santos igual son parte del grupo y tratan de abrirse espacio.

Para reclutar esa clase los clubes destinaron 88,413,300 dólares, tras más de un lustro levantando información de esos talentos. Los equipos comenzaban a ajustarse a los presupuestos cerrados llegados en el acuerdo laboral de 2012 y endurecido en el de 2016. No siempre salen clases como la 2015 donde el 10 % alcanzó el Big Show, con Juan Soto, Vladimir Guerrero y Fernando Tatis Jr. a la cabeza.