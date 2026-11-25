La puerta de entrada al clubhouse de los Tigres del Licey en el Estadio Quisqueya Juan Marichal ( CEDIDA POR TIGRES DEL LICEY )

"La vanidad es hermana de la arrogancia, hija del ego y madre de las apariencias" Anónimo “

La pelota rentada se reanudó en 1951, con Escogido, Licey, Águilas y Estrellas. Después del campeonato de 1937 el béisbol dominicano pasó por una crisis que no encontraba solución hasta 1951, cuando se inició la Pelota de La Normal, conocida como la de Verano.

El formato era de dos vueltas y no obstante el Licey estar encabezando la Primera Vuelta en 1951, alegó razones económicas poderosas y amenazó con retirarse de la justa para junio de dicho año.

Apoyo económico al Licey

“El Equipo Licey Atraviesa por Mala Situación Económica”, tituló el periódico El Caribe, del 28 de junio, del 1951.

La Rama Femenina se activó y cientos de damitas vestidas de azules lideradas por Marina Trujillo, María Natalia Reyes y Oliva Pina se lanzaron a las calles con el famoso “Macuto Azul” recabando fondos pro Licey.

Origen del apelativo Glorioso

“Aspiro a que se reúna más o menos RD$25 mil y que todos los buenos admiradores del GLORIOSO Licey sepan cooperar en esta hora que el conjunto necesita de su ayuda económica”, declaró Ramón Saviñón Lluberes, administrador de la Lotería Nacional y vicepresidente de los felinos.

Como se lee fue, Mon Saviñón el primero que usó el adjetivo Glorioso, que luego con el discurrir del tiempo el Licey se adueñó del mismo en forma vitalicia. El Licey es Glorioso por ser el primer equipo en tener su propio estadio. En 1914 el Licey inauguró el “Licey Park”, para presenciar los juegos de cobraban 10 centavos.

El Licey es Glorioso porque fue el primer equipo en jugar con refuerzos en el campeonato de 1922. Los seis importados, todos cubanos, fueron los lanzadores Isidro García y Pedro Quintana, el catcher Salvador Galindo, el tercera base Anselmo Freires, el intermedista Pedro Galindo y el jardinero Antonio Camino.

El Licey es Glorioso por ser el primer equipo en tener una canción. Tomando el ritmo de la canción “Mariposita de Primavera”, del Trío Matamoros, el cronista Sergio Vicioso compuso esta canción: “Vengo del play de La Primavera, de ver un juego fenomenal, donde el gran brazo del as Bragaña al Escogido supo anular. Corre Pilindo busca a Dihígo, a Bejarano, Moncho y Baró, para que lloren junto contigo esta derrota del Escogido sufrida en manos del gran campeón. Es una gloria para Titico, Arango, Folknes y Calderón, para el Bambino ya que han podido, al derrotar al Escogido, gritar mil veces ¡Licey campeón!

Un día como hoy 1958: Ernie Banks, de los Cachorros de Chicago, es elegido Jugador Más Valioso (MVP) de la Liga Nacional tras batear .313 con 47 jonrones y 129 impulsadas.

1966: Antes del juego entre Licey y Escogido, reciben las condecoraciones de Duarte, Sánchez y Mella en la Orden de Caballeros Juan Marichal, Felipe Rojas Alou, Mateo Rojas Alou y Manuel Mota.

2009:En el estadio Julián Javier en el séptimo episodio Juan Francisco, Nelson Cruz y Víctor Méndez le conectaron jonrones seguidos a José Acevedo.